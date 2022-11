El libro "¡Viberti, Viberti!" revive la mítica figura del mito del CD Málaga

Pocas veces se recuerda la sala de prensa Juan Cortés de La Rosaleda abarrotada de gente, no se trataba de una visita del tour del Málaga CF, sino de la presentación del libro "¡Viberti, Viberti!", que revive la mítica figura del exjugador y extécnico del extinto Club Deportivo Málaga. No sobraba un asiento en la sala de prensa, obligando a que algunos tuvieran que hacer acto de presencia de pie y lo mejor es que se recordó la figura de una persona mítica que pocos en la sala recordaban e incluso conocían. Martín Viberti, miembro del club, confesaba que no había visto jugar a su padre, al igual que tampoco lo hicieron el autor del libro, Daniel Barranquero, y el ilustrador, Pachi Idígoras, quienes tampoco tuvieron el placer de conocer al argentino en persona. Eso sí, se definen como fan número uno y dos, respectivamente, del jugador nacido en Córdoba (Argentina).

Esta denominada "obra maestra" por el coordinador de la Fundación Málaga CF Lucas Rodríguez estará disponible en breve en las librerías de la ciudad, además de en plataformas digitales y a partir del lunes en la tienda oficial del club. Esta mítica figura considerada una de las grandes del club tuvo dos etapas: la primera como jugador, donde subió al conjunto malacitano de Segunda con dos goles suyos en el último partido, y la segunda como técnico. En la primera temporada consiguió la permanencia y en la segunda lo logró ascender.

Este libro "no es una biografía al uso, es un poco novela de ficción pero la historia es real", explica su creador, quien bromea con que la historia del futbolista argentino daría para una serie de Netflix debido a que hay historias que "parece que estoy mintiendo pero son así". Una relación de amor que nace hace diez años y lo hace en el padre de Daniel Barranquero, quien después de una tanda de penaltis fatídica donde el Cádiz ante el Málaga le contaba a su hijo la historia de Viberti como si fuese un héroe de ficción, despertando así su gusanillo.

La elaboración de este proyecto catalogado por Daniel como "el de su vida" se inicia tras fallecer el protagonista del libro a finales de 2012. El autor se propuso entrevistarle tras su recuperación, aunque esta no se produjo. En ese momento decidió rendirle el homenaje que se merecía uno de los mitos del club de su vida, de hecho el argentino protagoniza la puerta número 5 de La Rosaleda. Aunque los primeros pasos se dan con ayuda de Martín, quien admite que veía imposible de lograr esta idea cuando se reúnen para hablar del protagonista blanquiazul, él fue la luz guía de Daniel.

Este malagueño de corazón contó miles de anécdotas ante los presentes, las cuales deberán comprar el libro para conocer. Sin embargo, adelantó que viajó a Córdoba para entrevistarse con una amiga de la infancia de Viberti, quien le contó los trapos sucios de éste, e incluso llegó a probar por primera vez el mate con la madre del futbolista, a quien visitó con 96 años.

Eso sí, tiene claro que este libro habla del Viberti persona y futbolista, porque como desvela su hijo "no se sentía diferente por ser jugador de futbol, a cualquier lugar que le invitaban iba". De hecho, el argentino estaba tan enamorado de la ciudad que visitó con la concentración de la albiceleste que decidió venirse a Málaga a pesar de que la gente le decía que estaba loco porque el equipo competía en aquella época también en Segunda. El trabajo del periodista Daniel Barranquero ha sido tan profundo que durante una conversación sobre Viberti le confirmó a su hijo que fue expulsado una vez en su carrera, frente al Atlético de Madrid, dato que desconocía su propio hijo.

Este libro recoge más de 100 testimonios del mundo futbolero y la vida social del mítico jugador. Aunque el objetivo de su autor, repetido en varias ocasiones durante su presentación, es "recuperar su cántico", porque duró más de seis décadas y la última vez que se cantó fue contra el Oporto en una victoria 2-0 en Champions. Ese que según Daniel siempre que se produce ocurren cosas buenas, precisamente de eso está falto el actual Málaga CF. Este libro sobre todo busca el reconocimiento a quien fue uno de los mejores de la época.