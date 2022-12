Pepe Mel: "El Alavés es favorito al ascenso directo, pero saldremos a ganar"

Pepe Mel atendió a los medios de comunicación antes del partido entre el Málaga CF y el Alavés que cierra la primera vuelta. El técnico trata de ver el lado positivo de las cosas sin dejar de ser realista: "Tenemos el convencimiento de que el equipo hace muchas cosas bien y que nos falta redondearlo. Nos falta hacer bien, casi, casi, 90 minutos. En Ibiza fuimos más allá de 60 minutos buenos y no resultó suficiente. Tendremos enfrente un equipo que viene de perder y su objetivo es el ascenso directo. Junto con Levante y Granada, son los claros favoritos para esas posiciones. Así que saldrán a ganar, pero nosotros también, así que vamos a intentar aprovechar nuestras virtudes”.

Lamentó no terminar de rematar la faena: "Hay formas de verlo. En la primera parte fuimos claros dominadores del partido y tuvimos opciones para cerrarlo, debimos cerrarlo, pero como nos pasa siempre, no lo hicimos. El Ibiza no nos creó ninguna, pero en la segunda a partir del minuto 15 o así, perdimos el ritmo del juego, la manija del balón. Obviamente el equipo rival también hace cosas y se jugaba lo mismo que nosotros, pero fue demérito nuestro. Estoy un poco insatisfecho con la gente que entró desde el banquillo, creo que empeoramos las cosas. El cansancio de Jozabed y la tarjeta de Genaro nos obligó a hacer cambios y ahí perdimos todo eso. Pero no lo vemos así. Si te amparas solamente en la lógica, el Granada te tendría que haber ganado y el domingo el Alavés nos va a ganar. No hay que mirar con quién juegas y en qué posición está. En Segunda División cualquiera gana a cualquiera. Todos los equipos tienen sus 15-20 minutos en los que toman el mando del juego y ante eso tienes que responder. Eso espero yo mañana, ante el Alavés, que es un equipo muy compacto y es difícil meterle mano, que seamos capaces. El otro día nos fuimos al descanso con 0-1 y la realidad es que tuvimos que hacerlo con más goles. Ojalá en fútbol propongamos eso y con el derroche físico realizado ante el Granada”.

De esa entrada en Ibiza de N'Diaye y Luis Muñoz, precisó: "Si el equipo va ganando 0-1 y quedan muchos minutos y tenemos riesgo de expulsión de un futbolista porque tiene amarilla y el otro está muy cansado porque no compite demasiado, pues tienes que relevarlos. Y si tienes en el banquillo a N’Diaye y Luis Muñoz, todos estaríamos de acuerdo en que eran dos buenos cambios. Sin embargo, no logramos cerrar el partido en eso. Pero no ellos, todo el equipo. Con lo que nos estamos jugando, cuando nos ponemos por delante hay que cerrar los partidos, de alguna forma. Con oficio, con fútbol o con los movimientos del banquillo. En eso nos tenemos que implicar todos porque los dos puntos de Ibiza eran muy importantes para nosotros. Ojalá nos adelantemos al Alavés y sepamos manejar eso”.

Alavés

"Cada equipo es diferente. El Alavés nos propondrá cosas diferentes al último partido, quizás más parecido al Granada, con matices diferentes. Seguramente no será tan combinativo y sí más directo, es un equipo que defiende bien. Es difícil hacerle gol. Es un equipo preparado para el ascenso directo. Todo pasa por nosotros mismos. Cuando yo llegué tenía la mira puesta en la cantidad de goles que recibíamos, eso lo cortamos. Pero tenemos que intentar conseguir no encajar ninguno, que eso facilita la tarea”.

Lesionados

“Los que más opciones tienen de estar con nosotros son Ramón y Juande, seguramente a Álex le daremos un poco más porque se unió ayer. Son noticias positivas para nosotros porque como pasa en cualquier equipo del mundo, cuando tenemos a todos los jugadores somos mejores. Teniendo a todos a su disposición, el entrenador tiene más formas de plantear el partido y más de donde tirar. Cuando estemos todos, será una gran noticia”.

Cristian

“No lo he nombrado porque no está. Estoy seguro de que sí, que Ramón y Juande estarán. Estamos teniendo mala suerte con eso porque cada vez que hemos decidido tirar de gente de abajo… Moussa se nos lesionó, Haitam se nos lesionó, Cristian… Son traspiés de este juego”.

Motivación

“Me preocupa eso más que nada por el discurso. Yo estoy con los futbolistas las 24 horas, ellos me escuchan, les propongo cosas, les llevo por un camino, les convenzo de la forma a seguir, pero eso al final se refuerza con los triunfos. Ellos de momento no bajan los brazos, ven que compiten contra el Granada a su nivel, que hacen una buena primera parte en Ibiza, que compitieron bien ante el Levante. Pero esto es de resultados, de sumar los tres puntos y salir de la zona de peligro, obviamente eso no lo hemos hecho. Eso sí preocupa”.

“Suena mal porque el que me escuche a mí podrá pensar: “Sí, pero no has ganado”. Pero no nos hemos sentido superados ni nada, ese es el camino ante el Alavés. Me gustaría poder decir aquí algún día: ‘El equipo compite bien y ganamos’. Nos falta esa pizca final porque si no el discurso es difícil prolongarlo dentro del vestuario”.

Motivación personal

“Eso es diferente. El que lidera al grupo tiene que tener esas condiciones. Los líderes no se autoproclaman, te lo dicen los demás. El grupo acepta el camino que les marco, así que no tengo ningún problema. En el momento que vea que eso no es así, el problema lo tengo yo. El grupo hace todo lo que mandamos hacer. El plan de partido ante el Alavés lo van a seguir seguro. Si el plan es erróneo la culpa es mía y si nos sale bien, reforzaremos al grupo”.