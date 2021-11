Pepe Mel: "Ganar al Málaga CF significa seguir en ruta"

Pepe Mel, entrenador de la UD Las Palmas, atendió a los medios antes del viaje a Málaga: "Venimos de un partido que nos dejó con un gusto amargo porque hicimos muchas cosas bien y lo malo nos penalizó. Un equipo con nuestro fútbol y las llegadas que tenemos necesitamos finiquitar los partidos. Los partidos tienen fases y en las que te favorecen debemos ser contundentes. Los fallos que tuvimos, sobre todo de atención, nos penalizaron en nuestra propia área. Ahora cambiamos de rival, el Málaga en su casa tiene magníficos resultados. Viene de ganar pero cuando empieza el partido se convierte en un partido de Segunda y será difícil".

Llega con varias bajas el cuadro canario, confirmó Mel: "Pejiño y Pinchi serán bajan. Recuperamos a Lemos y a Eric, además de los internacionales Moleiro y Coco, los que estaban en la enfermería por problemas físicos siguen fuera. Tenemos un equipo lo suficientemente compacto y con calidad para competir en Málaga por los tres puntos. En el caso de Pejiño, es un futbolista que tiene algún problema y tenemos que dar con la tecla. Es un jugador muy importante para nosotros, se pierden muchas cosas cada vez que un jugador está fuera. No es algo que dependa de mí, yo lo que hago es animar a los chicos. Ahora es el momento de fijarme en los que están, chicos que están teniendo la oportunidad y que nos están sacando las castañas".

"No se trata de meter más gente arriba. Nosotros jugamos de una forma definida y lo hacemos muy bien, lo que tenemos que tener más acierto. No es normal que Viera o Jesé no estén acertados, o que la jugada de Kirian diera en dos palos y se fuera fuera. Si jugamos con más gente arriba perderemos a alguien de asociación que es nuestra vía para llegar arriba, no quiere decir que en un momento determinado no lo hagamos", comentó sobre juego y resultados.

"Ganarle al Málaga significa seguir en la ruta. Cuando acabamos el encuentro según estemos en la guagua de vuelta al hotel ya estaremos viendo las imágenes del Leganés. No te puedes quedar en lo bien o en lo mal del partido que acaba de terminar. Ganar significará que tenemos tres puntos más y que seguimos en el camino", sentenció.

Copa de Rey con el Vélez

El técnico también valoró la eliminatoria de Copa del Rey, ante el Vélez: "Estamos dónde estamos geográficamente. Nos hubiera gustado que nuestro rival fuera de las islas pero tenemos que aceptar lo que es. Nos pilla entremedias de dos partidos muy importantes. Ni uno de los jugadores que juegue en Málaga va a jugar contra el Vélez porque he tenido malas experiencias. Si hay que tenemos claro es que somos la UD y no podemos tirar ninguna competición y los que salgan lo harán para defender el escudo".