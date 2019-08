Pepe Mel: “La Rosaleda no es un campo cualquiera"

Reparto de puntos en La Rosaleda que parece dejar más satisfechos a los visitantes que a los ocales, y es que ya lo dijo claro Pepe Mel tras el encuentro: “La Rosaleda no es un campo cualquiera. Este punto aquí es importante, contra un equipo que jugó bien. Hasta el penalti controlamos nosotros el partido pero se nos hizo largo. Intentar estar en un partido en Segunda sin sufrir no se va a dar. He visto al Málaga en dificultades en El Sardinero con pocos profesionales”.

El técnico continuó su análisis:“Hoy –por ayer– no le vi con dificultad, estaba jugando con profesionales, muchos de ellos han estado muchos años en Primera División. Nosotros jugamos con un niño de 16 años y resulta que fue el mejor”.

Para cerrar, flores a Víctor:“Me gusta el cuerpo técnico del Málaga. Ya no porque sean mis amigos y Víctor haya sido alumno mío. Trabajan muy bien y tengo empatía por estar en una situación como nosotros. Esto es muy largo y acaba de empezar. Para nosotros es importante este punto”.