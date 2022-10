Pepe Mel toca teclas y cambia planes

Pepe Mel tenía pensado darle el lunes libre a la plantilla del Málaga en medio de una semana intensa con tres partidos, pero tal y como se desarrollaron los acontecimientos en el partido del Eibar y la trayectoria del equipo optó por trabajar este lunes. "Tenía pensado a lo mejor darles libre y descansar y airearlos este lunes, pero no sé si es mejor tenerlos conmigo y que hablemos cosas. Tienen que saber que son buenos jugadores, que no hacen las cosas mal. El rival es peor en muchas cosas, pero esto se trata de ganar", decía en un mensaje descarnado en la sala de prensa.

El técnico madrileño tiene que tocar teclas. Avisó de un posible cambio de filosofía de juego. "Con esto no nos da", fue el sincero análisis de Mel visto el desarrollo de los partidos desde que se hizo cargo del equipo. Ha ganado seis de 21 puntos posibles, demasiado poco para un equipo que debe crecer numéricamente para no pasar problemas serios. En cualquier caso, decida cambiar de sistema o de forma de jugar o no, Mel quiso trabajar con sus jugadores. Los que jugaron 45 minutos o menos estuvieron en el Anexo trabajando en el césped. Los que estuvieron más en el césped se quedaron en el vestuario, pero estuvieron haciendo piña. Aquello de la familia unida.

En el Anexo se emplearon con normalidad 16 futbolistas, más los porteros Yáñez y los filiales Carlos López y Arturo. Luis Muñoz, que el pasado sábado se reintegró a la dinámica grupal tras el esguince de tobillo que se produjo en Oviedo para estar en Cartagena, entrenó a buen ritmo en el seno de un grupo con los canteranos Andrés Caro, Dani Lorenzo, Cristian, Issa Fomba y Loren.

Otro filial, Haitam, llevó a cabo tratamiento en el gimnasio aquejado de molestias en el cuádriceps izquierdo tras jugar el sábado en Melilla con el Malagueño. Olmo y Moussa continúan con sus respectivos procesos de recuperación. Murillo, mientras, pisó césped e hizo carrera continua bajo la supervisión del readaptador físico Toni Tapia. Este martes, a las 17:00 horas, el Málaga CF entrenará en el campo anexo de La Rosaleda. El miércoles será el último entrenamiento antes de viajar a la ciudad departamental. Después, entrenamiento el viernes por la tarde y el sábado por la mañana.