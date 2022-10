Descarnado Pepe Mel

Pepe Mel compareció entre enfadado y desesperado en la sala de prensa de La Rosaleda tras la derrota del Málaga CF ante el Eibar. Fue sincero y, a veces, descarnado el entrenador madrileño, que dejó numerosos titulares y reflexiones. Vaticina un cambio en la manera de jugar porque con lo que hay no da para salir del pozo.

"A mí se me acaba el discurso. Venir y decir que hemos merecido más otra vez... Pues la gente no te cree. No merecemos perder, tenemos errores puntuales que a nosotros se nos hacen demasiado grandes. Estaba hablando con Patxi Ferreira [ex jugador y segundo entrenador del Eibar] y me decía que el rival sabe que el tiempo juega en contra nuestra por la ansiedad. Hacemos las cosas bien, el primer error nos penaliza y llega el gol en contra. Nos pasó en Oviedo y Leganés. ¿Cómo le dices a los jugadores que lo que hacen está bien y no ganas? Es complicado", reflexionaba Mel, que recalcaba que "a nosotros cada error que tenemos recibimos algún gol. El error algo grosero este partido, el penalti de Oviedo, en Leganés... Lo que más hizo el Eibar es estar encerradito, ordenado... Hemos tenido que exponer y arriesgar. Tengo que levantar a unos futbolistas porque el jueves jugamos otra vez. Tenemos que ver errores porque el jueves está aquí ya. Estoy preocupado por la cabeza. No te puedes imaginar el vestuario ahora mismo. Ya nos pasó en Oviedo, el viaje de Leganés fue tremendo en el tren. Tenía pensado a lo mejor darles libre y descansar y airearlos este lunes, pero no sé si es mejor tenerlos conmigo y que hablemos cosas. Tienen que saber que son buenos jugadores, que no hacen las cosas mal. El rival es peor en muchas cosas, pero esto se trata de ganar".

Los errores penalizan en contra, pero el Málaga tampoco es capaz de encontrar el camino del gol. "Es lo que comentaba. Ellos saben nuestra situación. Pusieron defensa de cinco y cuatro por delante. Tuvimos las opciones, pero en el primer error nos cae una lápida, un muro que no nos podemos quitar de encima. No sé, proponerles que vamos a jugar otra cosa no me sale, pero esto va de ganar y como no ganamos hay que ser inteligentes. Tengo claro que los extremos los quiero pegados a la línea, por eso salió Cristian. Tenemos que llegar por fuera, tenemos que abrir el campo. La desesperación te lleva a equivocarte. Se ha equivocado el equipo en cosas pero no hemos hecho méritos para perder", proseguía Mel, que recordaba que "lo único que puedo decirle a la afición es que tengo que usar la plantilla que hay. A lo mejor tenemos que cambiar la forma de jugar, jugar a otra cosa. Con esto que hacemos no nos da para ganar. Por más que hagas, mucho o poco, da igual lo que yo diga. Pero no se gana. Hay que buscar otra alternativa. ¿El Eibar ha hecho más? Desde que estoy aquí el rival no hace más que nosotros y te gana. El único partido que no me gustó nada mi equipo fue en Santander y justamente no perdimos. El rival pone a nueve jugadores detrás de la pelota porque el tiempo corre a favor de ellos. Tenemos que asimilarlo y ver qué solución le damos. Tenemos que pensar la solución para salir. No creo que se piense que el Eibar haya hecho mucho para llevarse los tres puntos. Eso viene porque no hacemos el gol. Contra el Lugo hicimos gol, ellos cambian y hacemos dos más. Tuvimos esa pizca de suerte, que no me gusta llamarlo así. Nos pusimos por delante en el minuto 4. El Eibar juega a eso. Si marcas, todo cambia".

"Entiendo que cuando los resultados no se dan y hay carencias y todo el mundo vaya al problema del gol como el objetivo a cubrir, como que es lo que hacemos mal. La realidad es la que es, los números están ahí y no se pueden discutir. Pero hay una serie de futbolistas a los que no le veo haciendo otra cosas. No le puedo decir a Febas, Villalba o Jozabed que no vamos a tener la pelota. Tendré que poner a otros futbolistas si decidimos cambiar. Vamos a pensar ya en el jueves, tenemos que pensar si la propuesta es la misma. Hablaré con los jugadores, ellos también tienen mucho que decir. No puedes ir contra la naturaleza de los futbolistas", insistía Mel, mostrándose transparente sobre sus dudas y pensamientos: "Al primer revés, salvo el día del Villarreal, es una losa que no nos quitamos. Después hemos perdido siempre que nos marcan antes. Es mi trabajo que eso no pase y sacar soluciones. Al final, la responsabilidad es del cuerpo técnico, tenemos que darles soluciones y encontrar el camino mejor para el equipo que tienes. La gente viene a ver un espectáculo y reacciona por lo que ve. No se debe hacer caso de las reacciones de la gente, porque entonces estás perdido. Veo que cada error nos cuesta un gol, tenemos un proceso mental de difícil cura, tenemos un problema. Son ya partidos diferentes en los que nos pasa lo mismo y el problema se agranda. A mí es la primera vez que me pasa algo parecido, trabajar sobre una idea, que los jugadores crean y que machaconamente llegues al examen y no lo apruebas... Eso merma. Si hacemos lo mismo en Cartagena nos pasará lo mismo. Con esto no nos da".

"Cuando salga, me reuniré con mi gente y pensaremos. Y a preparar el partido del Cartagena, nuestro trabajo es encontrar soluciones, tienes problemas que tienes que solventar, es el trabajo del entrenador. Si las cosas no salen el culpable eres tú. Les he convencido de una forma de hacer las cosas y no salen. Lo más importante es el Málaga. No estamos aún en el primer tercio de temporada, pero tenemos que puntuar. No podemos pasar más partidos sin puntuar. Estoy jodido, trabajamos mucho, los futbolistas también, le damos todo a su disposición, pero no podemos estar de espaldas a la realidad y tenemos que hacer otras cosas. Estábamos todos ilusionados y hemos sacado cero puntos ante el Eibar", cerraba un Pepe Mel que no escondió pero que deja translucir que la situación se acerca el drama.