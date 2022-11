Pepe Mel y la teoría de Toshack

Pepe Mel compareció en la sala de prensa de La Rosaleda antes de jugar contra el Sporting. "Ojalá mañana nos veamos con una sonrisa", decía el técnico madrileño para acabar. Está sufriendo mucho el Málaga, que espera que al fin sea un día de alegría este domingo ante el Sporting. No será sencillo, ni mucho menos. El equipo está muy mal clasificatoriamente, no puede caer más bajo.

"El Sporting es un equipo sólido, aguerrido, con el sistema definido siempre con Abelardo, de un 4-4-2, con buena llegada por fuera, con buen juego interior, con Cristian Rivera... Es un equipo de Segunda de los que seguramente todo el mundo cuenta con él para estar en esos seis de arriba. Dicho esto, venimos de una derrota que creo que es con cero puntos de botín pero que nos ha reafirmado en varias cosas: trabajo de grupo, ayuda, como equipo somos fuertes... Fuimos capaces de reaccionar y empatar un partido muy, muy adverso, que hasta esa expulsión en el minuto 22 teníamos el partido dominado. Pero todo esto tiene que reafirmarse, no puede quedarse sólo en eso. Ya dije que hace tiempo era el momento de actuar, no de hablar", decía Pepe Mel, que insiste que, pese a la derrota en Cartagena, se construyó ahí algo para edificar: "Salí contento de todo menos por el resultado y por ese error que, de nuevo, nos hace quedarnos con uno menos. Salvo por eso, salí contento. Juande respondió bien, Ramalho respondió bien, muy contento con la aportación de Cristian y Loren, muy contento con los 20 minutos de Pablo Chavarría, estuvo bien; Rubén Yáñez respondió en la portería... Seguimos teniendo fuera a Alex Gallar, que no se recupera, y Fran Villalba, que no puede jugar. Además del expulsado Esteban Burgos".

Cuestionado por la alineación de Lumor fuera de su sitio natural y por su posterior sustitución al descanso, Mel decía que "buscamos con 11 contra 11 seguridad porque es la banda donde se acuesta De Blasis, donde él acaba para pedir la pelota y construir. No tuvimos problemas hasta la expulsión. Tenía más ritmo de competición Cristian que Lumor y el partido necesitaba energía. Necesitábamos gol y por eso la entrada de Cristian y Loren. Leímos bien el partido, pese a que jugamos 70 minutos con un jugador menos".

¿Teme Pepe Mel por su puesto tras los resultados cosechados? "Esa pregunta se la hacen a todos los entrenadores cuando las cosas no funcionan y no se gana. Seguramente todos responderían igual. Yo me ocupo de lo que puedo mejorar e incidir. No puedo decir que hasta ahora hayamos sido inferiores al rival en ninguno de los partidos. Entonces lo que tengo que intentar es mejorar los detalles que nos hacen perder, que son demasiado groseros a veces. En eso me preocupo. Igual que con el compañero que estaba antes aquí, los entrenadores entramos, salimos y es la ley del fútbol. Cuando uno se dedica a esto ya sabe a lo que se expone y dónde trabaja", respondía con claridad el técnico

Sobre si la atmósfera será complicada por el hastío de la afición, Mel decía que "ese ambiente vendrá propiciado, si se produce, porque nosotros nos lo hemos ganado. Entendemos a la gente y el futbolista ya sabe que esto es así. Esa misma gente que está de uñas le aplaudirá si hacen un buen partido y les van a animar. Depende de nosotros, de los actores de esta película. Tenemos que insistir en hacer las cosas que hacemos bien y no dejar que los rivales se aprovechen de lo que hacemos mal y de nuestros errores. Tenemos que luchar pensando en que el enemigo es el Sporting, no la grada. El enemigo está fuera, viene el Gijón, ahí es donde tenemos que competir. Cuando el partido termine, la afición hablará. Pero el público de Málaga es inteligente y sabe que sólo los futbolistas pueden hacer que esto vaya mejor. Quiero tenerlos en el mejor espacio de tranquilidad y calma y el público dirá lo que tenga que decir. Los jugadores están en una charla grupal con la psicóloga. No puedo estar contento con el resultado, pero hay muchas formas de perder y, como decía una película, en Cartagena morimos con las botas puestas".

Aludía en una rueda de prensa anterior Mel a John Benjamin Toshack, histórico entrenador del Real Madrid y la Real Sociedad y si era por esa recordada frase de "tras el partido cambio a todo el equipo, pero al final juegan los 11 mismos cabrones de siempre". "Para qué me lo preguntáis si sabéis que sí...", bromeaba Mel: "Cuando acaba un partido, después de los fallos, juras y perjuras que no los pones más a esos jugadores que fallaron. Con el transcurso de las horas los ves más guapos y bonitos, que se portan mejor. Los querrías como yernos... Van cambiando las cosas. Es la ley del fútbol. Lo más peligroso para un entrenador es una rueda de prensa cuando ha pitado el árbitro. Cuando has ganado estás sereno, pero lo malo es cuando has perdido, estás caliente, sabes la semana que te espera, las consecuencias de perder. Vosotros hacéis vuestro trabajo y a veces no estamos lúcidos cuando llegamos aquí con tan poco tiempo para preparar una rueda de prensa. Es lo que peor llevo como entrenador".