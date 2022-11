El crédito de Pepe Mel

El Málaga se hunde en la clasificación de Segunda División y las dudas son cada vez mayores sobre todos los elementos que componen la entidad de Martiricos. Eso incluye al entrenador, Pepe Mel, aunque por el momento todavía cuenta con crédito pese a que el juego y los resultados no están acompañando.

Su futuro está ahora mismo en manos del administrador judicial, José María Muñoz. Lo que suceda o no con Mel ya no será una decisión que tome el director deportivo, Manolo Gaspar, que fue precisamente quien confió en el madrileño tras la dolorosa destitución de Pablo Guede. Sigue existiendo la convicción de que ahora mismo cambiar nuevamente de técnico no sería una solución de nada y que no hay muchos nombres en el mercado que convenzan (y además quisieran apostar por un equipo muy tocado).

Eso sí, los números son nefastos. Ocho jornadas para un triunfo, tres empates y cuatro derrotas. Mañana llega el Sporting de Gijón a Málaga y otro chasco puede precipitar algunas decisiones que se estudian en la zona noble de Martiricos (no simplemente en cuestiones deportivas). Ya no sólo sería duro perder y seguir con nueve puntos tras 15 jornadas, una humillación tipo el 0-5 del Ibiza podría ser un acelerador, pero el plan no pasa por echar a Mel ahora.