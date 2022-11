Fran Villalba, con cláusula del miedo, baja en el Málaga CF - Sporting

Pepe Mel cuenta con una baja segura para el partido ante el Sporting de Gijón y no precisamente por problemas físicos. Se trata de Fran Villalba, que está sujeto a lo que comúnmente se conoce en el mundo del fútbol como la 'cláusula del miedo'. Así quedó rubricado en el acuerdo que el Málaga CF firmó este verano con el club asturiano para la cesión del valenciano.

Es una práctica habitual en las cesiones (pasó con Sekou y el Valladolid la temporada pasada), sobre todo entre conjuntos de la misma categoría, como es el caso. El equipo que presta se protege de los posibles daños colaterales en un enfrentamiento con el jugador en cuestión, que en no pocas ocasiones ha sido determinante a lo largo de los últimos años. Pero como al final todo es negocio, a cambio de una cantidad extra previamente pactada sí se le puede conceder el permiso para jugar.

En este caso el Málaga no tiene pensamiento de pagar un solo euro por Villalba, que además está siendo bastante decepcionante y el jueves en Cartagena no tuvo minutos. El mediapunta era la guinda que deseaba Pablo Guede para su plantilla, el club priorizó en él antes que en otros posibles refuerzos, pero llegó la temporada y todavía no ha aparecido, al contrario, Mel no demuestra tener mucha fe en él.

Y eso que el Málaga realizó hasta un desembolso económico por su cesión. "El Málaga CF asume la cesión con coste de Fran Villalba y acuerda una opción de compra que puede ser obligatoria si se cumplen ciertos condicionantes reflejados en el contrato", confesaba la entidad, que se guardaba el as de quedarse con él si se cumplía el más optimista de los objetivos.

No tuvo una buena salida del todo en el Sporting, aunque no quiso entrar en detalles públicamente. Esperaba mejorar su nivel y seguir creciendo en La Rosaleda, pero de blanquiazul tiene unas cifras pobres. Ha participado en 10 de los 14 partidos, siete como titular mas ninguno completo. En tres entró desde el banquillo. 503 minutos y ya está. Ni goles ni asistencias. Ni trascendencia en el juego. De momento, el mayor fiasco de la temporada con permiso de Álex Gallar.