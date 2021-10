Peybernes: "Con la lesión de Luis estuvimos jodidos, la victoria es para él"

La lesión de Luis Muñoz fue un mazazo para todos, de ahí la importancia de la victoria ante el Fuenlabrada y de cómo lo celebró Mathieu Peybernes, directo al banquillo para mostrar la elástica del 8 malagueño: "Con la lesión de Luis estuvimos jodidos todos porque es un jugador importante. La victoria es para él, es la parte más fea del deporte. Hay que jugar con eso, hay que continuar y luchar por él. Era muy importante la victoria".

"Mi marcador ha saltado antes que yo y me ha dado tiempo para mirarlo y ajustarlo como fuera. Pelín de suerte, pero contento con el equipo", explicaba sobre su gol y esa pizca de suerte cada vez que transforma: "Cuando meto goles son tres puntos, meto pocos pero ganamos siempre cuando meto. En un momento difícil, al final, que nos ha costado, la afición empujaba y eso ayuda a hacer las cosas bien, te da ese plus. El esfuerzo del equipo ha sido muy bueno. El gol es a balón parado, somos fuertes, tenemos grandes sacadores y buenos rematadores. Me ha tocado a mí y eso es importante".

El central destaca la seriedad del equipo en un partido clave: "Venimos de dos derrotas fuera de casa, teníamos las ganas de hacer las cosas bien. Partido muy serio, partido en la segunda parte más feo, con mucha disputa, mucho tiempo parado, pero es lo que hay en Segunda. Estamos en casa más fuertes, la afición ha sido muy importante. Ha sido un partido muy serio. Tenemos un grupo muy joven y sano. Todo el mundo lo está haciendo muy bien y lo que hace falta es más resultados".

"Fuera de casa encajamos muchos goles, tenemos que ser más sólidos. Fuera de casa tenemos que mejorar, a nivel defensivo hemos hecho las cosas muy bien, ganando muchos duelos como te exige el Fuenlabrada. Es muy directo, en un saque de banda te mete un gol. Gente como Ramón o Genaro que no han jugado mucho lo han hecho muy bien", resaltaba Peybernes, que resalta a los menos habituales que suplían a pesos pesados como Escassi o Luis: "Siempre se puede hacer mejor partido. Fuera de casa, mejor imagen del equipo. El equipo se lo merece, veníamos de dos derrotas, tras un partido con 10 desde el minuto 7. Puntuar es muy importante y volver a casa en un partido serio, no el mejor partido, pero un partido serio, ha sido vital".