Peybernes y la temporada del Málaga CF: "El año siguiente será mejor"

Después de la derrota del Málaga CF ante el Lugo, en la zona mixta del Anxo Carro salió Mathieu Peybernes, que ni jugó: “Ha sido un partido bastante equilibrado. En la primera parte hemos tenido ocasiones. Era un partido de 0-0 y cometimos un error en la jugada que pudimos hacer más. El equipo compitió, nos faltó marcar el gol para empatar el partido. Era un partido difícil fuera de casa, se termina la temporada y tenemos que desconectar un poco”.

“Que cada uno se tome su tiempo para hacer autocrítica y el club tomará decisiones. Tenemos que valorar lo que se ha hecho bien, lo que se puede mejorar y lo que no tenemos que hacer el próximo año. Tenemos un mes de vacaciones para desconectar y recuperar la mente. Ha sido un año difícil para jugadores y Club, no era lo que esperábamo. A veces pasan cosas que no queremos y el siguiente año será mejor”, finalizó.