Pistas sobre el once titular del Málaga CF en Mérida

Hay más bajas en el Málaga CF y hay incógnitas sobre qué once titular sacará Pellicer en Málaga. Pellicer apuntaba que se ha ganado en competitividad interna con las actuaciones que hubo ante el Eldense. "La Copa nos ha servido para ver jugadores que juegan menos, gente joven, y que aumente la competitividad. Es verdad que cuando hay un partido entre semana hay que controlar las cargas y más en la situación en la que estamos, pero la mejor noticia es que sube el nivel competitivo de la plantilla. Aparecen Bilal, Moussa, los chicos jóvenes... Al final esto hace crecer a todos, todos están preparados y tengo que tomar decisiones. Es lo bonito de que te lo pongan difícil", decía el técnico.

Manu Molina es la última pieza en caer después de la de Juan Hernández en el partido de Copa. "Son situaciones en la que estamos en un máster continuo, aparecen problemas y hay que controlar situaciones. Ahora que ha aparecido Juanpe tenemos que controlar con él las cargas. El otro día jugaron él e Izan y vamos a intentar el mejor equipo inicial y acabar de la mejor manera posible el plan de partido. Con el rendimiento de los chicos el otro día han demostrado que pueden competir. Pero esto es continuidad. Para jugar en el Málaga hay que ser constantes. Todos: cuerpo técnico, entrenador y jugadores. Muy constantes en regularidad y rendimiento y vamos a intentar esos problemas en el tema de las lesiones que aparezcan otros jugadores, como siempre estamos haciendo en estos meses que están siendo complicados", apuntaba Pellicer, que quiere darle el contexto adecuado al papel de los jóvenes, con tres jugadores menores de edad jugando simultáneamente ante el Eldense: "Se han ganado los tres ir a Mérida y en el plan de partido tener esa continuidad. Es cierto que hicieron un esfuerzo brutal, pero también los jugadores de la primera plantilla: Einar, Víctor, Bilal y Moussa que estaban jugando menos, Juanpe, que volvía de lesión, Loren, que trabajó la primera parte, Juan que desafortunadamente tuvo el problema de lesión. Todos compitieron bien. Para mí lo importante no es el DNI, es el rendimiento. pero debemos tener calma, son chicos juveniles y yo creo que la valentía va en el sentido que lo ves entrenar y están preparados. Pero tenemos que gestionarlos desde el cuerpo técnico, el club y desde el entorno. Constancia y que vengan para quedarse. Es un primer paso, pero les queda muchísimo, muchísimo. Se lo han ganado, van a venir a Mérida y posiblemente van a tener la oportunidad de participar. Son patrimonio del club, es la ilusión de los chicos jóvenes, que transmitan lo que transmitieron el otro día y eso engancha a la gente. Pero lo cierto es que hay que ganar y ahí ya no hay edades. Una cosa es el proyecto de club y otra cosa el proyecto nuestro, que es el rendimiento inmediato y debemos saberlo absolutamente todos. Tampoco podemos ir quemando etapas porque ahora a los chicos jóvenes se les perdona todo, pero pasan dos años y con 20 ya no se les perdona nada. Así que calma, mucha calma".