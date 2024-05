Posible once del Málaga CF contra el Antequera

Sergio Pellicer hará cambios en su alineación titular para el Málaga-Antequera. El entrenador de Nules lo dejó caer en la rueda de prensa y además salvo en una ocasión, no ha repetido en todo el curso por un motivo u otro. Regresará a una defensa de cuatro hombres, donde hay un par de dudas por el regreso de Nelson Monte y el estado de forma de otros jugadores.

Estará en la portería Alfonso Herrero. Gabilondo no anda fino y eso podría volver a suponer que Carlos Puga fuese titular. Nelson Monte estará en el centro. Pellicer está confiando mucho en Juande, pero el que mejor resultado ha dado es Einar Galilea. En la izquierda seguirá Víctor García.

En la banda derecha estará David Ferreiro, con Genaro y Manu Molina por el centro. Por izquierda Kevin o Antoñito Cordero. Arriba estará Roberto, seguramente con Dani Lorenzo como enganche. También está la posibilidad de que Dioni entre de arranque. Eso obligaría a renunciar al hombre de banda izquierda y escorar a Dani Lorenzo o prescindir de uno de los dos mediocampistas creativos.

Pellicer admitió su error

“No acerté en la alineación, en la estructura en San Fernando, preparamos un partido de desgaste. Hoy hemos trabajado por grupos, un poco como en los equipos de baloncesto. Para llegar un poco más al jugador. Buscamos todas las soluciones, la cabeza no para, no son experimentos. Semana buena de trabajo, nos quedan dos días. Estamos con el pequeño detalle. Cómo apretar, encontrar al hombre libre, jugar en corto, la finalización… A veces nos precipitamos y tiramos cuando hay pase y pasamos cuando hay que tirar. Tenemos que darles los mecanismos. Hay jugadores que van a aparecer”.

El caso Sangalli

“Luca (Sangalli) está entrenando muy bien, es un profesional y un compañero brutal. Luca y Juanpe son perfiles de jugadores diferentes. No se ha dado el contexto en el cual poder verlo, pero no pasa absolutamente nada. Creo que la última vez que jugó fue contra el Atlético de Madrid B. Luego con le tema de los cambios que hemos hecho… está ahí, está preparado y yo lo veo bien. Pero siempre buscamos la cosa negativa. Hay gente que no está jugando, tienen que jugar once. Estamos en un momento muy complicado para todos. Luca, Einar y Carlos López son los únicos que no han participado en los últimos partidos. En cualquier momento va a poder participar. Esta semana hay opciones para todos. Cuando entre, seguramente dará el nivel que esperamos, porque el chaval es el primero que sufre y sabe perfectamente que nos va a ayudar”.