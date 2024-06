Posible once del Málaga ante el Nàstic de Tarragona

El Málaga se prepara para el partido de ida de la final del play off ante el Nàstic de Tarragona y muchos se preguntan cuál será el once que saque Sergio Pellicer en La Rosaleda. En principio, no se esperan grandes cambios en relación a la base de las citas más recientes. Sobre todo porque Genaro Rodríguez parece encontrarse mejor y completó la sesión previa al encuentro.

En la portería, como no puede ser de otra forma, estará Alfonso Herrero. Siempre queda la duda en el lateral derecho, pero Carlos Puga viene siendo titular por delante de Gabilondo ya muchas semanas. Tras su actuación contra el Celta Fortuna, se espera que Galilea sea titular en detrimento de Nelson Monte y sea la pareja de Juande Rivas. En el lateral zurdo, Víctor García.

Por delante estarán Genaro y Manu Molina además de Dani Lorenzo. Queda abierta la posibilidad de que entre Kevin en la ecuación, lo que empujaría a Ferreiro o Larrubia al banquillo. De no entrar el trinitario, en la izquierda continuaría el veterano gallego. Como delantero centro, el pichichi Roberto Fernández.

Las palabras de Pellicer

“Ahora es el momento de finales y no hay sitio para guardar absolutamente nada. Tienen que jugar al límite porque es la única manera que tenemos de competir. Y evitar situaciones de tarjetas por protestar y con el rival. Ir al límite y poner el mejor once pero acabar con mucho mejor once. Esa va a ser la clave. Las dos primeras sesiones de entrenamiento nos ha costado porque es una montaña rusa a nivel emocional. Ayer ya entrenaron muy bien, hoy hemos hecho entrenamientos específicos y mañana por la tarde van a volar. Es lo que he dicho durante toda la temporada, lo más importante es que toda la plantilla esté enchufada. Los cambios, cómo entren los jugadores, van a marcar la eliminatoria. Es el momento de jugadores con energía, pasión, atrevimiento y un poco sinvergüenzas. Así vamos a estar más cerca de lograr cosas importantes”.

La visión de Dani Vidal

Hemos hecho una semana centrándonos en lo nuestro, pero dando pinceladas de lo que hace el rival. El Málaga tiene mucho talento, en especial de tres cuartos hacia delante. Roberto está en un momento de forma muy bueno y es capaz de dar continuidad al juego directo. Son un bloque que centra mucho y tendremos que defender bien el área. Cuando tengamos el balón habrá que tener personalidad. Ellos tienen debilidades y fortalezas y habrá que ir a hacerles daño, como intentarán hacerlo ellos. Vamos con mucha determinación para imponernos”, comentó el entrenador del Nàstic,