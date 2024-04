Precio y dónde comprar la nueva camiseta del Málaga

La nueva camiseta del Málaga CF edición especial que el club ha lanzado con motivo del 120 aniversario del fútbol en la capital de la Costa del Sol se pondrá a la venta este jueves 4 de abril a partir de las 10:00 horas en la tienda oficial que hay en el estadio de La Rosaleda. También se podrán comprar vía online a través de la web del club de Martiricos a la misma hora. Tendrá un precio de 69,95 euros.

El Málaga anunció de entrada que estará limitada a una tirada de 2.000 unidades, pero no descarta pedirle a Hummel algunas más si la demanda se dispara. La acogida parece que está siendo realmente buena y no son pocos los aficionados que ya han mostrado sus ganas de poseer una de estas prendas, que tiene reminiscencias históricas muy vinculadas al Club Deportivo Málaga de los 80 además del guiño simpático al parque de atracciones Tivoli World.

Falta el himno de El Kanka

El Málaga destapó una de las grandes sorpresas que se enmarcan dentro de lo que va a ser el 120 aniversario del primer partido de fútbol disputado en la provincia. El cantautor malagueño Juan Gómez El Kanka ha sido el encargado de componer un himno especial para esta celebración que el club de La Rosaleda lleva meses preparando con mimo. El artista, uno de los músicos de moda en el panorama nacional y cada vez más internacional, compuso una canción con su sello y que en la entidad creen que va a ser un hit que calará entre los aficionados blanquiazules.

Avanzó en el minuto final para dar más claves del tema: “Quise componerlo en Málaga, he hecho un estudio de campo, para entender bien qué significa el equipo de fútbol para la ciudad, para todos los malagueños, qué es lo que pasa y ha pasado con el equipo históricamente. Quería que el himno estuviera al nivel, que fuera una canción bonita sobre todo, emocionante, épica y que hablara un poco de Málaga y del equipo. La verdad es que estoy muy contento con el resultado. Está en proceso de grabación. Está compuesta con la guitarra, pero falta meternos en el estudio y hacerla grande. Va a tener alguna que otra sorpresita, una cosa bonita. Estoy sin palabras porque nunca esperaba que me encargaran una cosa como esta, espero estar a la altura y que la afición del equipo la reciba con cariño. Voy a tener que ir al final a ver un partido de fútbol, para sentir eso desde cerca, no sólo desde lejos. Estoy muy contento, es una canción muy bonita y hecha con un montón de cariño por mi ciudad”.