¿Cómo ven al Málaga y sus opciones de ascenso algunos históricos?

¿Cómo se ve desde fuera al Málaga actual? El 120 aniversario sirvió para juntar a personalidades relevantes en la historia del club de La Rosaleda. Tanto del Club Deportivo Málaga, como fue el caso de Esteban Vigo, como del Málaga Club de Fútbol: José María Movilla, Ismael Díaz y Javi Gracia. Todos tienden a ser optimistas en relación al conjunto de Sergio Pellicer y piden empatía.

Ismael Díaz

"Confío mucho en Sergio, por encima de todo, porque lo ha reflejado en el juego. Es un equipo que tiene el sentido colectivo por encima de la individualidad. En la situación económica que está el club, supongo que algún detalle le faltaría para ser decisivos, como las grandes plantillas que hay en la categoría por encima del Málaga. Pero estamos en el tramo final. Es un tópico. Y no quiero decir que en estos diez partidos te juegues todo, pero sí estás en la pole position; y aquí todos tenemos la experiencia de mi Málaga de aquel año, que quien viene de abajo a arriba suele tener una ventaja. Con plena confianza en Sergio, jugadores y cuerpo técnico. Encuentro muchas similitudes con mi Málaga. Había un dicho que decía Movilla y mucha gente que me sucedió de aquel equipo mío, que decía siempre el no perder el espíritu de la Segunda B, cuando después estaban en Segunda o Primera. Estoy sintiendo que en el vestuario está ese sentido".

Esteban Vigo

"Sigo al equipo actualmente en la medida de mis posibilidades. El fútbol me gusta más en directo que en televisión, y siempre que puedo vengo. El domingo iba a venir a ver el partido, pero era imposible para mí por el diluvio que había. Intentaré estar el próximo domingo para verlo. Sé que no es fácil. Sé que vosotros estáis muy críticos con el equipo, que es vuestro trabajo, pero creo que le deberíais ayudar un poco, lo pido desde fuera; porque vuestra ayuda es muy importante aunque no lo creáis. Sí que es cierto que a veces los partidos no salen como a uno le gustaría, por lo tanto tenemos que apoyar, y a ver si somos capaces de conseguir lo que todos queremos, que es ascender".

"El Málaga, si de algo puede destacar, y es algo de lo que ha vivido siempre, son de sus jugadores que han salido de la cantera, y que hemos sido traspasado. Ya en su época la aportación de dinero era importante; ahora lo sigue siendo, porque es así. El Málaga no puede competir con el potencial económico de otros".

"Todavía no pierdo la esperanza de entrenar al equipo algún día. Pero que Pellicer dure mucho tiempo en el banquillo".

Javi Gracia

"Soy un poco parcial porque Loren ha sido compañero mío. Lo que puedo decir lo que he vivido con él. Siempre ha sido el capitán, el que lideraba el equipo, con su ejemplo marcaba el camino del resto. Le he tenido siempre con un buen concepto. Y ojalá tenga el acompañamiento para que las cosas salgan bien".

"Sí sigo al Málaga. He visto algún partido en el campo, también otros por la tele. Si tengo que decir algo que me sorprenda es que veo al equipo muy arropado por la afición, que me parece algo excepcional. Pueden pasar cosas institucionales, de la propiedad, económicos, pero la afición siempre está ahí. Es un valor que no todos tienen. Vamos a ver si somos capaces de que las cosas se vayan solucionando y que el trabajo deportivo sea más fácil de hacer. Ojalá Sergio Pellicer esté muchos años, que le vaya muy bien y que el Málaga esté cuanto más arriba mejor".

Movilla

"Al equipo lo veo bien. Creo que está haciendo una buena temporada. Vemos unos números importantes del Castellón, que lo está haciendo muy bien y es un equipo muy sólido, las dos mejores plantillas de este grupo. Esperemos que en este tramo final, podamos estar a la par y que el Castellón pueda pinchar en el primer puesto".

"No veo semejanza. Los grupos son totalmente diferente. Date cuenta que nosotros jugábamos una promoción, dividido en cuatro grupos y una liguilla muy dura. Según lo que tengo entendido, y las declaraciones que voy escuchando del míster, es bastante sensato, cauto, y el paralelismo que sí tenemos es el público, que lo está dando todo este año. Todo equipo tiene esa presión. La historia pesa. Hablo de equipos de los que he formado parte, como el Zaragoza, con una gran historia. Llevan jugadores que le exigen el ascenso, donde hay realidad hay que tener un proceso de adaptación, pero hay una exigencia imperiosa".