Preocupación con Ramón Enríquez: "No somos muy optimistas, se mareó por el dolor"

No hay día redondo incluso en una jornada inolvidable como la que se vivió en Lugo para el Málaga, con la victoria y la comunión espectacular con la afición, que se cruzó España de abajo a arriba en una peregrinación con pocos precedentes. Una de las claves para la remontada del equipo y esta racha de tres victorias consecutivas y de 14 puntos de los últimos 21 posibles ha sido la consolidación de Ramón Enríquez en el eje del equipo, repartiendo juego y haciendo coberturas. Pero parece que se puede perder el tramo final de la temporada.

En el tramo final de la primera parte, Ramón se tiraba al suelo y se echaba la mano al cuádriceps de su mano derecha con gestos ostensibles de dolor y con el rictus del futbolista que sabe que se ha roto muscularmente. Intentó volver, pero los médicos y fisios le ayudaron a salir. De hecho, sufrió un pequeño desvanecimiento del que se repuso. Es un palo duro para Ramón y para el equipo. El canterano había encontrado la regularidad que tanto tiempo llevaba buscando y que no llegaba, ya fuera por las lesiones o por la falta de confianza de los entrenadores. Con Pellicer, el técnico con el que había tenido más continuidad, había formado un trivote con Febas y Villalba que había revitalizado al equipo.

Se le harán pruebas a la llegada a Málaga para ver el alcance de la rotura, si existe, aunque las sensaciones no eran las mejores. Ramón: "Es la peor noticia. Al final, dentro de esta alegría, que era muy importante, es la lesión de Ramón. No somos muy optimistas. Es una lesión en el cuádriceps. Se mareó por el dolor que tuvo. Hay que esperar a las pruebas, pero el camino es que se den cuenta los jugadores, apareció Jozabed, que no estaba participando. El éxito de un equipo no está en el once inicial, sino en el trabajo de la plantilla en el día a día. Cuando uno hace un trabajo invisible le llega el momento de aparecer. Estoy muy contento con la gente que está apretando. El verde no engaña".

Sí espera recuperar para la próxima semana Pellicer a Luis Muñoz y Lago Junior, que no viajaron por diferentes molestias y que tienen tiempo hasta el lunes día para el duelo ante el Huesca. El capitán se produjo una sobrecarga en el cuádriceps y el marfileño tuvo un proceso vírico que paró la recuperación de su rotura fibrilar.