Preocupación por el estado del césped de El Toralín

La última vez que la Ponferradina jugó en casa (contra el Numancia), el césped de El Toralín no estaba en las mejores condiciones por cuestiones meteorológicas. De esa cuestión habló Nacho Gil, futbolista del cuadro leonés: "Siempre que llueve un poquito está mejor, más rápido. Se agradece. Es mejor para desarrollar un buen fútbol. Esperemos que no esté como el último finde en casa. En Vallecas demostramos que podemos competir con cualquier equipo".

Acerca del Málaga, que visita El Toralín este viernes, Gil lo tiene claro: "Nosotros no nos fijamos mucho en el Málaga. Preferimos fijarnos en nosotros, en lo que hacemos. Hemos demostrado que somos un equipo muy complicado, sobre todo en casa. Si seguimos en nuestra línea, vamos a hacer un buen resultado seguro. El partido ante el Numancia fue complicado. Se nos escapó al final. Era un día raro. Hay que seguir y este fin de semana ante el Málaga tenemos que hacer buenos los tres puntos de Vallecas".

Tras sumar 8 puntos en 4 jornadas, no se quiere venir muy arriba. "Lo más importante es conseguir nuestro objetivo cuanto antes, que es la permanencia. Después de eso, ya se mirará a otras cosas", comentó Gil, que habló de su versatilidad: "Intento adaptarme a donde me ve el míster. Un día me pone en la izquierda, otro en la derecha, otro en el centro... Yo me siento cómodo en todas las posiciones de arriba pero es verdad que no tengo un sitio fijo. Ahora con este 4-3-3 que utilizamos en Vallecas me siento cómod por dentro. Pero donde me ponga el míster estaré bien. No sé qué habrá pensado el míster para este partido. Cada encuentro es un mundo. Buscamos presionar fuerte, rápido y llegar lo antes posible con esa presión a la parte de arriba".

Lo cierto es que la competición no da respiro. No hay rival sencillo: "Muy igualada. También hay equipos que se esperaba que estuvieran abajo que están arriba, como nosotros y el Fuenlabrada. El fútbol cada vez está más igualado. Se puede ver también en Primera. En cada partido se ve que no hay rival pequeño", explicó Gil, que apuntó sobre el VAR: "El VAR ayuda si hay algún tipo de duda. Nos está viniendo bien a nosotros, pero también es un bien para el fútbol".