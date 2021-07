Brandon Thomas: "Les dije a Manolo y al míster que estaba deseando venir al Málaga CF"

El Málaga presentó de manera oficial en el estadio de La Rosaleda a Brandon Thomas, escoltado por Manolo Gaspar en primera línea, mostrando ese pesado dorsal 9 que ahora hereda. "Muy contento de estar aquí, mi prioridad era esa, venir. Cuando hablé con Manolo ya se lo dije. Con ganas y ambición. Espero devolver todo el cariño que se me ha dado en estos días desde que llegué aquí. Súper ilusionado con el proyecto”, dijo en su primera intervención el atacante.

Brandon llegó a tener sus primeros minutos en la cita ante el Vélez con la que se estrenan los partidos de pretemporada: "Individualmente estuve los dos primeros días entrenándome aparte porque me hice una herida antes de venir y tengo puntos en la pierna todavía. Me sentí bien físicamente y con el grupo muy bien. Vi gente joven con muchas ganas, gente hablando, mandando. Se ven muchas ganas. Vamos a ir cogiendo ritmo poco a poco con estos partidos para llegar bien a la competición".

“Estoy muy cómodo y a gusto. Ya conocía a Jozabed, que ya me habló del grupo. Gente joven con otra más experta en la categoría. Me están ayudando mucho. Se ve un grupo muy sano y puede ser un buen año para todo. Hay buena predisposición en el equipo y el cuerpo técnico”, añadió con respecto a sus sensaciones.

No cabe duda de que si Thomas es blanquiazul es porque puso mucho de su parte. "Siempre puedes tener otras ofertas y equipo, pero yo desde que me enteré del interés del Málaga se le dijo a Manolo y al míster: “Estoy deseando ir para allí”. Quería que se hiciera pronto. Era una prioridad para mí, venir a un club histórico como el Málaga, ojalá pueda devolver la confianza que han puesto en mí en los pocos días que llevo. Me voy a dejar la piel en el campo para eso”.

Posición preferida

"Yo siempre me adapto, lo que sea jugar. Estoy más cómodo de segunda punta con un hombre por delante de referencia. También he jugado en punta y me gusta mucho de extremo izquierdo. Extremo derecho es la que menos me gusta, pero hay que intentar hacerlo lo mejor posible".

Reivindicarse

"No diría reivindicarme, pero cada temporada es un mundo. Luego llegan cosas a tus oídos, que si lesiones, que si no tiene nivel, que si tal… me gusta callar bocas en cuanto a comentarios negativos. Yo tengo que trabajar para mí y para el equipo, que todo el mundo se beneficie, pero a uno le gusta reivindicarse y mejorar la temporada anterior, eso es importantísimo"

Proyecto

"Que haya firmado un año no significa nada, yo quería estar aquí, daba igual el tiempo que fuera. Lo primordial es hacer buen año para ayudar al equipo y luego Dios dirá. Ojalá pueda estar aquí mucho tiempo, club histórico que me ha gustado desde siempre. A ver qué tal sale la temporada en lo personal y como grupo".

José Alberto

"Me parece un entrenador muy campechano y humilde, que si tiene que pegar una voz en el entrenamiento la va a pegar y da igual a quien sea. Tanto él como el cuerpo técnico, están muy preparados. Vienen desde abajo, saben lo que es estar abajo y esperan aprovechar esta oportunidad de entrenar al Málaga. Le pregunté también a Jagoba Arrasate y me habló muy bien de él. Tiene ganas de hacer cosas bonitas y ambición y creo que nos irá bien".

El club

"Yo sé que se han tenido temporadas complicadas, pero se respira más tranquilidad en el club y eso es beneficioso para todos. Manolo ya me lo transmitió. Hablé con Jozabed antes de venir aquí y me transmitió lo mismo. Yo tenía claro que quería venir. Sólo quiero centrarme en el verde".