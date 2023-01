Unidad y optimismo, así se presentan Lago Junior, Appiah y Delmás con el Málaga

El Málaga CF, en su línea de los últimos tiempos presentó de manera conjunta a Lago Junior, Julián Delmás y Arvin Appiah. Los tres, escoltados por un Manolo Gaspar que habló de fichajes, salidas y del complicado caso Lumor, todos mantuvieron una línea parecida en sus discursos, con cierto optimismo y elevando las virtudes del vestuario.

"Estamos en una situación difícil, venimos a ayudar y cuanto antes salgamos de esta situación, mejor para todos. Sabemos que estar en descenso no es cómodo para nadie. Desde el primer momento nos están ayudando técnicos y compañeros a integrarnos. Estoy muy feliz de estar aquí", comenzó Lago y recogió el guante Delmás: "Es un placer estar en un club como este, con ganas de sacar la situación adelante. El Málaga está en una situación en la que no debería estar y vamos a darlo todo para conseguir el objetivo”. Appiah fue más escueto: "Estamos aquí para ayudar, disfrutar y sacar al equipo del descenso”.

Lago es uno de los dos que pudo aterrizar antes en Málaga: "Tenemos un gran grupo humano con gente dispuesta a hacer cualquier cosa por el compañero. Veo a unos chicos que trabajan mucho, eso es lo que me he encontrado. En verano por equis motivos no pude llegar. Se ha comentado, en principio iba a venir pero en Mallorca hice buena pretemporada y Aguirre decidió quedarse conmigo, pero en estos cuatro meses no he tenido el protagonismo que esperaba y decidí marcharme. Por suerte estoy aquí ahora y doy las gracias. Quiero ayudar al Málaga a salir cuanto antes de ahí".

El otro que estuvo casi fichado en verano, Appiah, se explicó: "El director deportivo me convenció para ir al anterior equipo (Tenerife) pero cuando no juegas es duro y elegí el Málaga porque me convencieron de lo que podía dar al equipo y volver a disfrutar del fútbol. Hay un vestuario implicado a muerte, van todos a una. La adaptación está siendo muy buena porque lo están poniendo muy fácil".

No es el caso de Delmás, pero sí lleva algo de ventaja porque llegó el primero: "Yo vine un poquito antes y algunos los conocía de antes, pero en el fútbol nos conocemos todos. Me dijeron que el vestuario, por el trato y el buen rollo eran increíbles, pero en el fútbol por pequeños detalles a veces no consigues victorias y en Segunda cuando te metes abajo es difícil para salir".

Acuerdos fáciles pese a la crisis

“Personalmente cada vez que me he enfrentado al Málaga me hacía mucha ilusión porque el campo es espectacular y la afición aprieta. Me decía a mí mismo que a ver si tenía la suerte de jugar algún día en este club. Cuando me llamó Manolo no me lo pensé, no ha sido difícil. Ni pensé en la situación porque tenemos buenos jugadores, yo he estado en equipos en malos momentos y luego llegan las cosas bonitas. Esto lo vamos a superar y lo vamos a disfrutar”

Delmás tampoco dudó demasiado: "En Segunda hay grandes equipos pero también algunos históricos por masa social y ciudad a los que no le puedes decir que no. Manolo lo puede decir, fue todo muy rápido porque tenía muchas ganas de venir. Lo que me habían hablado del Málaga es todo bueno, me decanté rápido". Appiah coincidió: "Es un gran club, históricos, que ha jugado Champions, una gran ciudad, una gran afición. Agradezco la oportunidad a Manolo. No me lo pensé”.

Contacto con Pepe Mel

“Antes de fichar por el Málaga tuve una conversación con Mel y me dijo que buscaba otro perfil, un extremo rápido y vertical y que le encantaría que estuviera aquí. Yo he sido un jugador polivalente, donde me ponga es cosa del entrenador, pero en mi carrera siempre fui más extremo que delantero", dijo Lago Junior. "Yo que llevo algunas semanas he hablado varias veces con Pepe y me ha comentado lo que quería de mí, lo que quería que aportara para ayudar al equipo y en eso estamos en el día a día", apuntó Delmás. Appiah añadió: "Hablé con el entrenador, que quería uno contra uno, ir al espacio, disfrutar de mi fútbol. Ya sabía al equipo que venía y esa es la conversación".

Situaciones parecidas

"Yo sí las he vivido, yo venía del Mirandés y me fichó el Mallorca en peor situación que el Málaga y no tenía estos futbolistas que tiene y nos salvamos, por eso digo que la clasificación me da igual, quedan muchos partidos y mucho por hacer. Es posible salvarse", afirmó rotundo Lago Junior. Appiah sabe de lo que habla: "Viví una situación parecida en Lugo, como dijo Lago. La clave está en trabajar duro para salir de ahí, creo que es posible por el equipo que tenemos”.

Delmás no restó optimismo: “Todos llevamos años en el fútbol y siempre se ven estas situaciones. Estando unidos todos, es complicado que no se consiga, pero los futbolistas somos los que saltamos al campo y tenemos que demostrar por qué somos profesionales. Somos nosotros los que tenemos que darle a la afición cuando viene a ver a su equipo".