Natxo González: "Quiero un Málaga que lleve el control del juego"

Natxo González fue presentado de manera oficial en el estadio de La Rosaleda como nuevo entrenador del Málaga después de haber completado el primer entrenamiento al frente del conjunto blanquiazul. Moderado, habla con la misma pausa que cree que necesita este equipo en determinados momentos. Pinta a que no se va a salir del sendero habitualmente.

"El objetivo es ganar, pero hay muchos caminos para conseguir las victorias. Hay que tratar de ser un equipo que lleve el control del juego, lo más dominante posible. Ahora el principal objetivo es conseguir más solidez defensiva, que es el mayor problema que tenemos. Ser un equipo que consiga que el partido sea lo que quiere que sea. Habrá veces que trabajaremos mucho el posicional, pero si no estamos bien, habrá que correr y defender”, explicó el nuevo técnico, que añadió: "No es que no me guste algo, sino que tenemos que mejorar defensivamente. Si no tienes cierta estabilidad defensiva, problemas. Por otro lado destacaba que es un equipo muy vertical y con mucha energía. Mi intención es canalizarla con un poquito de pausa. Si no la tienes, es imposible, pero se puede mejorar con juego posicional ese vértigo. Hay jugadores que van, que van, que van y es fantástico, pero a veces se atropellan”.

Su fichaje tardó poco en concretarse: “Rápido, lógicamente, así lo requería la situación, como cualquier trabajo. Una entrevista de trabajo exponiendo lo que él y el club buscaban y yo transmití lo que pensaba. Hablamos del equipo, de la situación y al final tomó la decisión y le estaré eternamente agradecido porque siempre podré decir que he entrenado al Málaga. Esfuerzo no va a faltar pero eso tiene que venir acompañado de resultados”.

Mantiene una comunicación fluida con Manolo: "Hablamos de muchas cosas, intercambiamos mucha información. Estaré eternamente agradecido, siempre podré decir que entrené al Málaga. Ahora hay que dar confianza, tener resultados, es mi responsabilidad. Devolver al club a lo que me ha dado. La idea es cada año ir siendo mejores, sobre todo a nivel clasificatorio. Las cosas principales son los resultados y tratar de mejorar lo que se hizo el año pasado".

Fichajes

¿Qué voy a exigirle a Manolo ahora? Ellos saben mejor que nadie lo que hace falta o lo que sobra. No estoy en disposición de exigir. Hablamos de lo que yo creo, pero ya está. Lo que tienen intención de hacer está bien hecho. Conocen mucho mejor a la plantilla de lo que la conozco yo. No puedo pedir nada. No me ha dicho que nadie vaya a salir o dejar de salir".

Objetivos

"Hay que intentar mejorar lo que se hizo la temporada pasada. Ir haciéndolo cada vez mejor. ¿Por qué no puedo soñar? Es gratis y a mí me motiva. A ver hasta dónde llegamos. A partir de ahí, partido a partido. Lo que me obsesiona es cómo poder ganar el domingo. Cuando me meto en la cama uno sueña y hay sueños profesionales y personales".

Zaragoza y Dépor

Canteranos

“Están saliendo muchos jugadores de la cantera, ofreciendo gran nivel. Hay una buena cantera, estuve hablando con ellos (Funes y Bravo) y cuál podía ser su idea. Intentas sacar información de la gente que conoce más que yo el día a día. Ahora es todo información y la tengo que filtrar un poco. Me gusta, le doy valor a la cantera, factor importante. A los clubes les da mucho valor, frescura, sentimiento, etcétera".

Mirandés

“Empezamos a ver cosas del Mirandés para estar lo mejor posible. Su virtud es que de medio campo hacia arriba son muy desequilibrantes. Por un lado, hablamos de conseguir esa solidez defensiva. A ver si podemos empezar desde el domingo. Vamos a intentar que tenga el menor desequilibrio posible teniendo lo máximo el balón nosotros. Es lo que haremos más hincapié. Desde fuera conoces a los jugadores, están todos enchufados, es un nuevo jefe y se aprietan los dientes. Magnífica actitud, con mucha energía y ganas de trabajar. Vamos viendo, conoces a la mayoría. Vadillo, Kevin, Brandon... Cuando estás en este mundo conoces a los jugadores. Hay muchos jugadores de la base muy interesantes. Me gustan los que viene de abajo pegando fuertes".

La Rosaleda

"Sé lo que es La Rosaleda, he estado como visitante, he visto muchos partidos por la televisión. Lo mejor de los clubes es la afición, es la que está. Mi máximo respeto por la afición. Una de las cosas buenas de este trabajo es que podemos hacer feliz a mucha gente. Es lo que conlleva el mundo del fútbol. Tenemos la posibilidad de hacer feliz a la gente. Es la motivación por la que trabajas. Es ver caras de niños felices con sus familias. Es así, La Rosaleda es exigente porque tiene que serlo. Tenemos que provocar que estén contentos y que estén felices y que se sientan orgullosos de nuestra actitud. Conocidos tiene uno por toda la geografía y te explican cómo es".

Primer entreno

