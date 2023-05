Presupuesto del Málaga CF en Primera RFEF: Dos millones para la plantilla, el escenario más pesimista

Entre los muchos temas que se trataron en la comparecencia de José María Muñoz y Kike Pérez en La Rosaleda estuvo el presupuesto que tendrá el equipo el año que viene para competir en Primera RFEF. Con el descenso, el Málaga tiene un colchón económico. Hay un fondo de compensación fijado para los clubes que descienden a Primera RFEF, según el reglamento de LaLiga, que es de 1.250.000 euros, a recibir la próxima temporada. Podría revisarse levemente al alza, pero no significativamente. Además, se puede disponer de una cantidad adicional de fondos de LaLiga. El valor de la plaza o valor de la participación contable es de 3.000.000 euros que será devuelto al club en las próximas tres temporadas. En esencia, un “depósito” que se ha de poner al acceder al fútbol profesional y se devuelve cuando se abandona. El Málaga recibiría un millón por cada una de las tres primeras temporadas que esté en Primera RFEF que debería devolver en el regreso.

"LaLiga mantendrá la relación con el Málaga. Se han realizado 18 informes Ipa (Informe de Procedimientos Administrativos). El presupuesto este año fue de 16.900.000 euros. Para Primera RFEF son varias partidas las que se pierden. Hay que reducir de 6.5 millones por ingresos de TV a, dependiendo de cómo sea la venta de derechos, entre 200.000 y 300.000", desglosaba el administrador judicial: "La mitad de ticketing en un escenario malo. Málaga es un campo al que suelen venir mucha gente de fuera a ver los partidos. El Deportivo de la Coruña tuvo más abonados en Primera RFEF que en Segunda División, ojalá eso ocurra. Tenemos una ayuda de algo más de 4 millones, que no se cobra de golpe. La previsión es que no habrá una pérdida en tienda. En julio el año pasado se vendieron más camisetas que en época de Champions. Nos manejamos en esos datos. Entre 7 y 7.5 millones de presupuesto total es la previsión más pesimista, de los que serían unos dos millones de costa de plantilla, lo que equivaldría al límite salarial, que estamos pendientes de si finalmente la RFEF lo implementa".

No obstante, esos dos millones para construir se pueden aumentar. "El Málaga es uno de los equipos con mejor ticketing de Segunda. Si sigue en esa línea, continúan las instituciones apoyando y los casos Ontiveros y Horta salen adelante, todo cambiaría", aseguraba Muñoz, que admitía que hubo algunos gastos extra con los despidos pero que había un remanente y no pesará en la próxima temporada: "Manolo fue indemnizado, Guede sólo cobró hasta diciembre y Mel todo el año. No afecta mucho al año próximo. Siempre hay un colchón", dice Muñoz.

Sobre los casos de Ontiveros y Horta, la previsión es más rápida con el cobre del marbellí desde el club saudí de manera indirecta por la carambola con Ndiaye, una vez sancionado con tres ventanas sin inscribir jugador. Lo de Horta es más complicado a corto plazo, aunque se tiene la certeza de que se sacará adelante. "Hemos estado dos años al borde de la desaparición, mucho más de lo que piensan. No quise ser catastrofista, pero fue real", sentenciaba Muñoz.

¿Qué pasa con CVC?

Otra gran pregunta se centra en qué ocurrirá con CVC Capital Partners, el fondo de inversión británico con el que LaLiga firmó para tener recursos económicos para la modernización de los clubes. El Málaga aún tiene por disponer la mitad de los fondos, que se reciben, como el resto de los clubes, al final de esta temporada (25%) y al final de la próxima temporada (25%). Que un club descienda no supone una desvinculación de estos fondos ni se pierden el derecho a que se les apoye y asesore en materia de crecimiento de la entidad. Si el Málaga lo desea y tiene planes de inversión, podrá disponer de los fondos presentado información económica y sus planes de inversión, es decir, cumpliendo con las obligaciones actuales de la operación, pero estando en Primera RFEF. O sea, las infraestructuras como la Academia, que se pretende inaugurar en octubre, pueden seguir adelante con ese apoyo. Tendrán un periodo de carencia en el repago de hasta 10 años si el club lo desea.

Confirmó Muñoz que "LaLiga va a mantener el apoyo y tendremos que suministrarle información para seguir en el Plan Impulso. Confiamos en que para septiembre y octubre ya esté terminada la primera fase de la Academia. Hemos solucionado el problema del riego y ya se trabaja en la segunda parte. En breve, tras las elecciones, habrá una visita para que podáis comprobar los progresos", dice Muñoz.