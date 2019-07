El Málaga se marcha a Estepona hasta el 2 de agosto. Lo hace con un núcleo de futbolistas que no sabe bien qué será de su futuro. Por circunstancias del guion, cualquiera podría salir contase o no con la confianza de Víctor Sánchez del Amo, que a día de hoy es la cabeza visible del proyecto. De momento, son 27 hombres los que estarán en esta concentración de pretemporada, contando a seis chicos del filial, entre los que están Abqar, Hugo e Ismael Casas, los tres últimos en sumarse. Otros jugadores tendrán que ir llegando en los próximos días si no se desvinculan antes de la entidad.

El equipo salió sobre las 19:00 horas de La Rosaleda. En el autobús no estaba Javi Ontiveros, que por la mañana aprovechó su cuenta de Instagram para mandar un mensaje al más puro estilo del jeque Al-Thani. Dejando caer pero sin mojarse. “La paciencia es la madre de todas las ciencias”, apuntó el extremo marbellí junto algún icono revelador. El canterano está esperando salir al Villarreal, pero su ausencia se debía a que al vivir en Marbella se le permitió incorporarse directamente (como Luis Hernández).

No es el único con el futuro en el aire. Hay jugadores que trabajan con el Málaga sabiendo que no seguirán. Bien porque no cuentan, bien porque la entidad no puede asumir lo que cobran. Sin contar ofertas que puedan llegar por cualquier elemento del actual grupo. No es un mapa muy distinto al de otros años realmente, pero desde Martiricos sí dejan claro que este verano es especialmente complejo y delicado por la reestructuración severa que se debe acometer para ajustarse a los parámetros que impone LaLiga.

Decía Víctor en sus redes sociales que “no se trata de llegar antes, sino más lejos que nuestros rivales. Como individuos podemos ir más rápido, unidos como equipo, más lejos”. Un mensaje de unidad para calmar los ánimos, pero que contrasta con lo que reclamó el capitán Adrián González el primer día: "Mi opinión es que cuanto antes se pueda ir planificando y haciendo las cosas es mejor porque genera más ilusión en el vestuario y en la afición, y en el plano deportivo es mejor para crear un grupo y una idea de juego para la Liga, que empieza en un mes”.

El Málaga, de cualquier modo, comienza la verdadera pretemporada en Estepona. Se entrenará en las instalaciones de La Quinta Football, en Marbella, y disputará varios amistosos estando confirmados tres. El cuadro blanquiazul se estrenará ante el Algeciras el próximo viernes 26 de julio a las 20:30 horas (lugar aún por determinar). El martes 30 de julio habrá duelo con el Córdoba a las 19:30 en el campo de La Quinta. El 1 de agosto a las 20:00 habrá partido contra el Mallorca, en principio, en las instalaciones de Marbella Football Center.

Los 27 primeros concentrados del Málaga CF

Cenk Gönen, Gonzalo, Kellyan, Iván Rodríguez, Cifu, Luis Hernández, Luis Muñoz, Lombán, Diego González, Ricca, Juankar, Keidi Bare, Boulahroud, Rolón, Adrián, Mula, Dani Pacheco, Ontiveros, Renato, Keko, Hicham, Michael Santos, Ismael Casas, Hugo, Abqar, Ramón e Iván Jaime.

Ausentes

En distintas fechas tendrían que unirse Seleznov (se le espera para este jueves 18), Juanpi Añor, Rosales, Mikel Villanueva, Cecchini, Tighadouini, Munir y N’Diaye.