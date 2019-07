Adrián González vuelve a ejercer de capitán del Málaga en el primer día de trabajo del conjunto blanquiazul con vistas a la temporada 2019/20. Lo hizo tras pasar las pruebas médicas y físicas en las instalaciones de Carranque. Y el madrileño habló claramente de fichajes y en especial del tema Ontiveros, de una importancia capital.

"Yo voy a dar mi opinión simplemente. Cuanto antes se pueda ir planificando y haciendo las cosas, creo que es mejor. Genera más ilusiones en el vestuario, genera más ilusiones en la afición y en el plano deportivo es mucho mejor a la hora de poder crear un grupo y unas ideas de juego de cara a la Liga. Queda simplemente un mes. A quien le toque tener la responsabilidad de llevar adelante esas cosas tiene que entender que estamos a un mes de que empiece la temporada y lo que necesitamos es saber más o menos todos el futuro de cada uno y, sobre todo, poder formar un equipo competitivo de cara al campeonato. No sólo es mejor a la hora de poder ilusionar a nuestra afición, que como ellos han demostrado están ahí siempre, sino también para nosotros, poder ir formando ese grupo. Es importante en lo futbolístico y lo personal", argumentó Adrián.

Del caso Ontiveros también tiene una opinión bien formada y clara: "Le saludé esta mañana y no hablé sobre su posible salida. Sí que es verdad que existe algo ahí. Veremos qué pasa. No podemos negar que Ontiveros es un jugador importante para la entidad. Obviamente el club no lo va a dar regalado, pero sí que sabemos que si se llega a un acuerdo es una cantidad de dinero que nos viene bien y que serán buenas para la planificación. Todos queremos que Onti se quede, pero entendemos la situación del club y la deportiva del jugador. Él ha hecho las cosas bien, ha merecido poder tener un contrato en Primera como así están diciendo y habrá que hacer lo que mejor le venga a las dos partes y cuanto antes mejor".

Posible salida

"Tampoco me lo planteo, o sea, tenemos que llegar aquí con la mente abierta. Lo que tengo claro es que tengo dos años más de contrato, que soy uno de los capitanes del equipo y, a partir, de ahí, tampoco sé lo que va a pasar. Pero vamos, estoy muy contento aquí, como ya he dicho en otras ocasiones".

Primer día

"Con la vista puesta en lo que viene, que es ilusionante. Ya sabemos que ahora quedan once meses casi sin parar. Como ya la afrontamos el año pasado, creando un grupo nuevo, con ilusión, con ganas y siendo pacientes en todo lo que va ocurriendo. Con la mente abierta".

Continuidad de Víctor

"El míster hizo las cosas bien el tramo que estuvo con nosotros. Es importante también que quede una persona que conoce las bases del equipo y que tenga claro desde el primer momento qué es lo que necesita el equipo porque lo conoce del año anterior. Supongo que eso además facilitará las cosas mucho más a la hora de planificar y saber bien qué es lo que quiere".

Afición

"Darle las gracias. Creo que somos el equipo de Segunda con más abonados. Eso demuestra el compromiso de nuestra afición y lo importante que es para el club y para los jugadores. Ojalá lleguemos otra vez a esa cifra de los 20.000 porque para nosotros es un jugador más. Ellos sí que están demostrando que están a la altura de las circunstancias".

Actitud personal

"Con ilusión, como siempre, con ganas de conseguir cosas importantes con el Málaga y, sobre todo, con ganas de que se forme un grupo tan bueno como el año pasado. No sólo en lo personal sino también en lo futbolístico".