En el Málaga CF tienen claro, tanto jugadores como cuerpo técnico, que el rumbo a seguir es el que se abrió la pasada jornada ante el Sporting de Gijón. La racha del equipo no invita al optimismo pero tanto la actitud como las aptitudes que mostraron los blanquiazules ante otro coco como el sportinguista en El Molinón fueron motivo de loas para el equipo.

No fue suficiente, sin embargo, lo logrado en Gijón pero sí es un buen punto de partida. Pellicer recuperó algo que se asimilaba al 4-4-2 y el 4-5-1. Existen muchas permutas y el técnico siempre recalca que el esquema varía en cada partido, casi en cada transición. Lo que más gustó fue lo bien que funcionó la pareja de mediocentros, inédita hasta ese momento, que formará Escassi y Jozabed. Es sin duda el dúo más veterano que puede partir desde esa zona, quizá uno de los motivos por el que funcionara.

El técnico blanquiazul no habitúa a dar pistas sobre su once, menos a dar nombres. Pero esta jornada, en la previa del encuentro, fue muy claro con el "camino" que se abrió en el partido ante los asturianos. A Pellicer le gustó lo que vio en el jornada pasada y eso da como resultado una cierta continuidad en un once que tendrá muy pocas variaciones. La recuperación de Luis Muñoz, uno de los hombres fuerte en los esquemas del técnico, podría ser la única novedad de inicio.

El canterano malagueño tiene casi asegurado su concurso, sobre todo tras su último gran partido ante el Zaragoza, la duda está en quién será el sacrificado para dar entrada. Las dos opciones de Pellicer pasan por Caye Quintana y Josua Mejías. La baja del delantero onubense permitiría dotar de mayor libertad a Jozabed con Luis Muñoz y Escassi como guardaespaldas en la medular, así reforzar una zona clave para ambos técnicos. La otra opción, la de optar por dejar en el banco al venezolano, devolvería a Escassi a la zaga y haría a Luis hacer dupla en el medio con Jozabed. Ramón, aún renqueante del hombro, tiene difícil volver al once de momento.

La pareja de extremos, Yanis y Joaquín, también salió reforzada la pasada jornada y no cabe espera que Jairo tome la alternativa en este partido. Tampoco un Larrubia del que Pellicer reconoció que se quedó con ganas de darle minutos el otro día. Por otro lado, Casas y Cristo también pueden ser sorpresa de inicio en los laterales.

La necesidad del Málaga sigue siendo la misma que en las últimas, más si cabe, con la pérdida de colchón con respecto al descenso que está viviendo el equipo. Tal y como está la tabla, un triunfo puede permitir a los blanquiazules ganar muchas posiciones aumentando la sensación de alivio al lograr otra victoria, la primera en La Rosaleda en casi cuatro meses.

Por su parte, el Rayo Vallecano llega con casi todos sus hombres sanos. Tiene donde elegir Andoni Iraola. Está siendo un técnico que habitúa las rotaciones aunque tiene ya definido prácticamente a su núcleo duro. Pese a no ser titular indiscutible hasta el momento, el malagueño Antoñín es el máximo artillero de los franjirrojos. El canterano blanquiazul ya fue autor de uno de los goles que llevó al equipo a perder en Vallecas por un contundente 4-0.