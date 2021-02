"Es un espaldarazo", decía Sergio Pellicer este sábado en la rueda de prensa previa a la visita del Rayo Vallecano a La Rosaleda. El partido quedaba por momentos en un segundo plano ante las novedades en la entidad, con la continuidad tanto de José María Muñoz como administrador judicial del club y la de Manolo Gaspar en la dirección deportiva hasta 2023.

El entrenador blanquiazul desarrollaba así las buenas noticias: "Primero, me alegro por Manolo. Me alegro por el club. Al final hay una cosa muy clara, José María como Manolo, son necesarios. Es merecido. Hay una gran diferencia con años anteriores. Me alegro muchísimo por los dos, es un espaldarazo. Da tranquilidad. Ese trabajo de presente y futuro, que se tengan muchos más recursos,y que la afición vea al equipo donde quiere. Es un mensaje también al exterior, se están haciendo bien las cosas".

Como era de esperar, fue cuestionado el técnico por su renovación una vez que se ha consumado la de Gaspar: "La calma del club va con los resultados del primer equipo, si los resultados no son buenos, esto es como una noria, primero el entrenador y luego todo gira... Lo de Manolo es lo mejor que puede pasar. Lo más importante es que el entrenador solo vive del presente. Soy un entrenador de la casa. No quiero distracciones".

"Creo que lo más importante es la tranquilidad", recalcaba Pellicer sobre las últimas noticias: "Cuando llegó José María, Manolo y yo éramos interinos. Vine para un partido y medio y llevo un año y Manolo en situación parecida. Hay que intentar hacer las cosas con sentido común".

El Rayo, un equipo con similitudes

"El Rayo es junto a nosotros de los que más recuperan en campo rival. Presiona mucho, es de los que más centra y llega a la zona de remate", definía Pellicer sobre los franjirrojos a los que alababa por su resultado en Cornellá: "Remontar un 0-2 en el campo del Espanyol no es fácil...". Pero Pellicer ve similitudes entre su equipo y el conjunto de Vallecas: "Somos dos de los equipos que más porcentaje de posesión tenemos en campo rival. Somos equipos que presionamos muy arriba, nosotros somos más directos y ellos son más asociativos. Intentaremos jugar en su campo, ahí estará la lucha, en el centro del campo".

Para el preparado blanquiazul, el partido se puede decidir en la medular: "Es importante la altura de las líneas defensivas y estar juntos. Se va a manejar la batalla en el centro del campo. Cuanto más fuerte estemos, más precisos seremos. Todo va a depender de la presión que vamos a tener en las áreas, ahí tenemos que obstaculizar y ser más precisos".

"Nosotros que a pesar de los resultados, que no han sido los deseados, el equipo ha dado un paso adelante. Tenemos que ganar, hacer un partido bueno. Mañana nos vamos a enfrentar ante un coco de la categoría. Competir como ante el Sporting pero que el resultado sea favorable para nosotros", explicaba Pellicer, que ve clave seguir con la dinámica que se mostró en Gijón: "Ese es el camino. Las propuestas no son distintas. Más allá del sistema de juego, somos un equipo que sabemos perfectamente cuál es nuestro potencial. Tenemos que ser más precisos en el área. Tenemos que liberarnos e intentar que esos brotes verdes que se vieron en Gijón, a nivel de estructura de juego, la evolución del equipo.... Que todo se vea reflejado en el resultado".

Pellicer destacó que están pendientes de la evolución tanto de Cristian como de Quintana para este partido, así como de Ramón, del que aún no cree que esté al cien por cien. Además, también restó importancia a la ausencia de canteranos en el último partido, con especial mimo a Larrubia: "Como estamos tan acostumbrados a tanto jugador filial, ellos están trabajando muy bien. El tema de Larrubia es un jugador que está recortando mucho camino. Le tenemos que cuidar, en el anterior partido me quedé con el gusanillo de sacarle en el último tramo del partido. Ellos tienen que saber que su oportunidad va llegar".