Ayudar y ayudarse

El fútbol no es sólo fútbol, no es siempre fútbol. A veces es más, muchísimo más. Un espejo, un reflejo de quiénes y cómo somos, un guiño vital, una llamada de socorro. A veces es compañerismo y solidaridad. Es dar una carrera por el de al lado porque su vida es tu vida, porque su bien es tu bien. El fútbol hoy es fútbol pero el fútbol hoy es secundario. Cada entrada que se venda para el partido de esta noche entre el Málaga y el Numancia, cada euro que se recaude, irá destinado a ayudar a las muchas personas afectadas por las recientes inundaciones caídas en toda la provincia.

La Rosaleda será esta noche algo más que un estadio de fútbol, será el corazón de miles de personas latiendo al mismo tiempo, con idéntico compás. Club y jugadores han estado a la altura de las circunstancias en un momento en el que todo, también el fútbol, pasó a un segundo plano.

Pero el fútbol también es fútbol sin más. Y el Málaga en lo deportivo necesita ayuda a su manera, de otro tipo. Necesita a la afición de La Rosaleda al máximo, con esa conciencia de ser parte de la solución cuando la cosa pinta fea. La gente tiene en la memoria todavía la espectacular reacción vivida en el choque contra el Albacete tras el tanto de los manchegos. Con ese espíritu es complicado que los de Muñiz se dejen puntos en casa.

El público, no obstante, sólo puede hacer su parte. El gran trabajo está en las botas de los jugadores blanquiazules, que durmieron fuera de los puestos de ascenso a falta de su partido para concluir la jornada 11. Ahora mismo está empatado a 22 puntos con el Deportivo (con mejor balance goleador) y a uno del Granada (actual líder con 23).

Muñiz sigue diciendo que es algo circunstancial la clasificación, que ahora no importa. Puede que tenga razón y hasta que agote ser siempre el perseguido y no el perseguidor. Pero hay un componente mental y emocional que se extiende dentro y fuera de las fronteras de Martiricos. Estar arriba siempre da lustre, esplendor y hace que los rivales te miren con un respeto especial. Ojo, que al mismo tiempo Segunda está lleno de tiburones que huelen la sangre. Si atisban debilidad irán al cuello.

El técnico dará hoy la lista de convocados, en la que no estará Jack Harper, que se retiró de la sesión de ayer con un esguince en el tobillo derecho. El canterano había sido titular en todas las jornadas disputadas y una pieza importante en el entramado malaguista, ayudando de manera capital al equilibrio defensa-ataque. Sin el punta, las opciones se abren.

De seguir con un 4-4-2, Muñiz seguramente tirará de un Héctor Hernández que lleva algunas semanas pegando en la puerta del once. Cabe la posibilidad de que el entrenador asturiano recupere el dibujo 4-2-3-1, que usó un rato en Lugo para empezar la temporada y luego fue eliminado de sus planes.

En esa hipotética línea de tres mediapuntas, las combinaciones se multiplican. Podría haber hueco para Juanpi, Pacheco, Adrián... Y no sólo eso, también alguno de esos movimientos podría provocar una reacción en cadena y hacer que entrasen en el once otros futbolistas en las alas o el doble pivote. También habrá que andar atentos a la defensa, donde no se puede descartar que Muñiz haga alguna pequeña corrección.

Enfrente, no hay que olvidarlo está un conjunto amigo fuera del campo pero que dentro suele ser competitivo y correoso. Es cierto que los de López Garai no han ganado todavía fuera de casa, pero de cinco citas sacó tres empates y cayó por la mínima en Lugo.