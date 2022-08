Málaga CF - Las Palmas: La primera piedra (22:00)

Los castillos de naipes siempre comienzan a montarse desde abajo, desde las primeras cartas que sirven de sostén a las que irán por encima. Como todo proyecto, funciona igual. Construir la casa por el tejado, como se suele decir, es un error natural. El Málaga CF está construido e ideado para el ascenso, para estar entre la dura terna de candidatos que busca tener opciones de estar en Primera División el año que viene. Pero par ser candidato primero se debe construir, y el equipo de Pablo Guede está todavía en obras.

Lo decía el propio argentino horas antes del debut en La Rosaleda este lunes ante Las Palmas, que su equipo estaba todavía en fase de construcción, moldeable, asimilando todos los conceptos que trae como novedad esta temporada. Comenzando principalmente por el esquema, con tres centrales y carrileros, seguido de las 11 caras nuevas que tiene el equipo (12 fichajes contando a Aleix Febas). Hay mucho nuevo aunque exista una base que continúa en la plantilla y el estilo y la presión que trajo Guede ya están asimiladas. Le queda mucho trabajo a Guede para que todo funcione como pretende, los errores se dividan y la creatividad y ocasiones se multipliquen.

Está por ver qué cambios trae para esta jornada. Por el momento, la convocatoria deberá esperar hasta este mediodía. El equipo está citado en La Rosaleda para una breve sesión de activación antes del encuentro nocturno, a las 22:00 horas. Tras ella se conocerán los citado por el argentino. Su idea es la de estructurar convocatorias cortas siempre que le sea posible, de unos 20 jugadores. Desde su llegada a defendido que los canteranos que no tengan opciones reales de contar con minutos se quedarán fuera. Así fue en Burgos donde sólo llevó a tres.

Hay varios interrogantes con respecto al equipo. La primera de ellas es Fran Sol. El delantero sufrió un golpe en el tobillo que le ha mantenido casi toda la semana al margen del grupo. Guede confirmó que se ejercitó en la última sesión con normalidad pero que no está aún al cien por cien, por lo que apunta a sí entrar en la convocatoria pero a no estar de inicio. Con Hervías y Villalba, los dos últimos en llegar, matizó que tampoco están al mismo nivel físico que todo el grupo pero que por ganas no será, por lo que podrían tener minutos.

Sin Sol se podría dar la primera variante en el once de Guede. Ante el Burgos el argentino optó por contar con Álex Gallar aunque esto conllevó a una variación del sistema pasando a un sólo punta y dibujando con dos mediapunta justo por detrás, móviles y con tendencia a caer a los costados. En cualquier caso el técnico cuenta ya con la recuperación de Chavarría y también con Loren como alternativas ofensivas. Por otro lado, tanto Luis Muñoz, Ramón y Juande, que salieron en la segunda mitad en Burgos podrían salir esta vez de inicio. Los tres tuvieron una buena puesta en escena.

Y en frente estará un Las Palmas que comenzó con empate a cero su temporada en la visita a Gran Canaria del Zaragoza. Los de García Pimienta mantiene su propuesta, un equipo que quiere la pelota y en el que prevalece el juego ofensivo. Chocará en ese sentido con un Málaga que busca precisamente lo mismo, dominar con el esférico. El joven Moleiro, el nuevo Pedri, Álvaro Jiménez o Jonathan Viera son los puntales del cuadro canario en el que previsiblemente no estará de inicio Vitolo, uno de los grandes nombres de su mercado.