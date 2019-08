Hace un suspiro el Málaga estaba lamiendo sus heridas en familia tras la eliminación ante el Dépor. En dos o tres pestañeos, ya está de vuelta la competición. Lo mismo llega el día que en Segunda División se empalma una temporada con la siguiente, quién sabe. De cualquier manera, sin entrar a valorar si es mucho o poco tiempo o hacer un ejercicio de análisis sobre lo que va de mercado de fichajes en el Málaga, toca empezar de nuevo la maratón de 42 jornadas.

Se vuelve, pero se vuelve a medias. O menos, no está del todo claro. Lo que es una realidad incontestable es que el Málaga se planta en Santander (18:00 horas, #Vamos) con nueve profesionales inscritos y las dudas de Okazaki y Cifu, pendientes de lo que suceda en los despachos. Para compensar, Víctor Sánchez del Amo tira de cantera. Hay casos trampa como Keidi Bare o Luis Muñoz, incluso Hicham. Lo suyo no es una cuestión jerárquica sino burocrática con la que se juega. Luego está el resto.

Algunos vienen avisando desde hace tiempo (Iván Jaime, Hugo Vallejo), otros han tenido este verano la oportunidad de sus vidas y quieren explotarla al máximo. Ahí entra un Ramón Enríquez que ha causado sensación en pretemporada. También los prometedores Cristo e Ismael Casas andan al acecho.

Posibilidades de Víctor para el once

No es fácil saber qué once va a utilizar Víctor ante el Racing porque ni siquiera él está seguro de qué futbolistas va a poder tener a su disposición. En ese sentido, podría incluso verse forzado a cambiar el dibujo (en el pasado ya tiró de línea de tres y carrileros aunque en el Málaga no haya sucedido aún).

De cualquier modo, el Málaga tendrá carencias en ataque. Salieron este verano todos los puntas que había en la plantilla y a cambio sólo ha llegado Okazaki. Y aunque el japonés jugase, tampoco es un delantero centro al uso. Ahí flojea bien el conjunto malacitano, que tendrá que reciclar a alguien (Víctor viene tirando de Hugo Vallejo).

La misión del gol siempre puede contar, eso sí, con la inestimable colaboración de Adrián González. El madrileño terminó el curso pasado siendo el máximo realizador del equipo a pesar de jugar muchísimas jornadas alejado del área. Pero es una de sus mejores cualidades y el Málaga necesita de ello. Adrián, tras el traspaso de Ricca al Brujas, se queda como primer capitán. Su labor en el vestuario es otra cuestión que será de gran relevancia. Sobre todo cuando la incertidumbre manda.

Del Racing de Santander

Poco se ha hablado, por otra parte, del Racing de Santander en tierras malagueñas. Demasiados frentes abiertos para tener también que fijarse en el contrario. Y eso no suele ser bueno. Dice Víctor que está perfectamente enfocado en competir con lo que tiene y avisa de los peligros del conjunto cántabro. Más allá de cómo juegue o con quién, la fuerza racinguista en este debut liguero llegará de las gradas.

No hay que olvidar que el Racing viene de una larga travesía por el desierto. El descalabro le llevó a vagar varios años fuera del fútbol profesional, pero recupera ahora un sitio en la igualadísima categoría de plata. Viene con hambre atrasada y es un histórico con una afición potente, así que se avecina una batalla dura en El Sardinero. Iván Ania, que tiene tres ex malaguistas en sus filas, no podrá contar con el sancionado David Barral en ataque.