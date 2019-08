"No hay ningún problema para que nos sentemos en el banquillo", remató Víctor en su rueda de prensa previa al partido ante el Racing de Santander. Se lleva a tierras cántabras a 21 futbolistas, de los cuales prácticamente la mitad no cuentan con ficha profesional. Está a la espera de que se puedan inscribir a tiempo Okazaki y Cifu, que viajan con esa incógnita. "Pueden tener inscripción en las próximas horas o no", aseguró.

Víctor dio las explicaciones que creyó necesarias acerca de las inscripciones: "Tenemos 10 fichas profesionales (en realidad son nueve, pero ahí contaba a Ontiveros) y pendientes de dos más y con esas operaciones que están avanzadas, son los movimientos que se deben dar para configurar la mejor plantilla posible dentro del límite que nos plantea LaLiga. Lo comenté y sólo se dio Okazaki, pero también se dio la complejidad del mercado. Es situación de la dirección deportiva y nosotros aportamos nuestro granito de arena".

También matizó el caso de Luis Muñoz, que está inscrito como jugador del Atlético Malagueño, por lo que viaja en condición de canterano: "Luis Muñoz está registrado con ficha de filial. Siete profesionales y máximo cuatro del filial. Eso nos lleva a organizarnos más, son aspectos que influyen muchísimo. Esa incertidumbre nos lleva a hacer una convocatoria con margen de maniobra y con lo mejor que podemos hacer ahora mismo. Esperamos que de aquí al cierre de mercado podamos tener más opciones".

El madrileño siguió dando explicaciones y trató de mandar el mensaje más optimista posible dentro de la realidad en que se mueve: "La comodidad es una palabra que no nos gusta utilizarla porque es sinónimo de bajo rendimiento. No buscamos eso, trabajamos con presión y autoexigencia para dar lo mejor de nosotros mismos sea cual sea al rival y la plantilla que tenemos. Si hay 10 profesionales pues nos vamos a poner la máxima exigencia. Con nuestro deseo de competir tampoco me gusta competir en desventaja por lo que cuantas más fichas profesionales tenemos mejor. Tenemos unas vacantes que queremos cubrir. El objetivo era un máximo de 22 fichas profesionales para dejar hueco al filial. La situación económica del club también nos lleva a eso. Nos gustaría llevarla cercana a 20 para poder competir con eso al menos hasta que se abra la ventana de invierno".