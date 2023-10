Primera RFEF: El Melilla destituye al malagueño Miguel Rivera

Las derrotas del Melilla ante dos equipos malagueños, Málaga CF y Antequera, han propiciado que el conjunto norteafricano destituya a un técnico de la provincia, Miguel Rivera. El Melilla es penúltimo, con sólo tres puntos tras nueve jornadas. En ambos partidos compitió y pudo llevarse algo más, pero perdió 1-0 en La Rosaleda y 0-1 en su feudo ante el Antequera. Y el club ha tomado la determinación de echarlo.

"La Unión Deportiva Melilla comunica la no continuidad de Miguel Rivera como entrenador del primer equipo debido a los malos resultados deportivos. Tras llegar en febrero de 2022 para vivir su segunda etapa al frente del banquillo azulino, el técnico malagueño logró el objetivo de salvar al equipo de la complicada situación en la que se encontraba. La pasada temporada fue el artífice del histórico ascenso a Primera Federación de los unionistas, tras completar una de las mejores temporadas en la historia del club. Tampoco continuará su ayudante Nando de la Rosa, quien llegó este pasado verano al cuerpo técnico azulino. El club quiere agradecerles a ambos su trabajo, dedicación y profesionalidad durante su estancia en el club, además de desearles toda la suerte del mundo en sus nuevos retos", decía el club melillense en un comunicado.

Rivera es un técnico malagueño de dilatadísima trayectoria, que llegó a dirigir en Primera con el Almería y con muchas historias en el fútbol de barro. Hace unas semanas comentaba en este periódico sus planes para el futuro. "A mí me gusta ser muy respetuoso con todos los compañeros y con todos los clubes. Yo llevo toda la vida en esto, como yo digo, tengo ya 62 años. Es verdad que, bueno, pues ya el momento se va acercando, seguramente en poder, no sé si terminaré entrenando en Málaga en alguno de los equipos, de forma ya más tranquila. Bueno, más tranquila, yo eso de tranquilo, no lo entiendo por mi carácter y por mi forma de ser. Pero bueno, te quería comentar que a lo mejor más cerca, ya de la familia, donde la distancia no sea ningún obstáculo para poder disfrutar de la misma, sobre todo ahora que esta semana pasada me hicieron abuelo, ya también va mirando uno todos estos temas familiares", decía el técnico malagueño.