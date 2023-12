Primera RFEF: El drama de los derechos de TV para el Málaga CF

7.400.000 euros cobró el Málaga CF en el ejercicio 2022/23 en Segunda División. 120.000 euros es la cantidad que ha comunicado la RFEF al club que percibirá en esta temporada. Nada ejemplifica mejor el drama económico que supone salir del fútbol profesional como ese capítulo de ingresos. Es prácticamente insignificante lo que percibe por este concepto con los partidos que se retransmiten a través de la plataforma FEFTV, que, por otra parte, sigue fallando como una escopeta de feria.

“Vamos a cobrar 120.000 euros de televisión. Nos han comunicado que pongamos eso en el presupuesto, el variable que sea en función de resultados no nos lo han dicho", explicaba el director general, Kike Pérez, en Minuto 91 de 7TV: "En la reunión que tuvimos en la RFEF comentamos que los derechos televisivos en el fútbol profesional son los que mueven todo. Si no sabes lo que vas a ganar, es muy complicado hacer un presupuesto. Hemos sabido lo de los 120.000 bien avanzada la temporada. Es algo básico para que la categoría crezca. Me gusta pensar en el fútbol, dejar las cosas sentadas un poco para los equipos que estén en la categoría cuando nosotros no estemos. Es hacer presupuestos a ciegas. Bajar de Segunda con 8-9 ó 5 millones en el peor caso, a 120.000 euros... O tienes un respaldo social como el que tenemos o es imposible cuadrar cuentas".

"No hay control económico, hemos aportado una serie de ideas para que en las aportaciones que se hacen a los clubes. Ejemplo: quiero subir el límite a tres millones y tienes que poner 10. En esta categoría no hay este control económico, si un fondo pone diez millones pueden ir a la plantilla. Tiene que haber control para que todo el mundo juegue con las mismas armas”, insistía Kike Pérez sobre lo difícil que es ajustar cuentas en Primera RFEF, la categoría que está experimentando el club.