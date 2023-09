Indignación con FEF TV, la chapuza permanente

Van cuatro jornadas de Primera RFEF y FEF Tv, la plataforma encargada de retransmitir los partidos, sigue fallando más que una escopeta de feria. La indignación entre los seguidores malaguistas que no pudieron acudir a La Rosaleda era muy grande. La totalidad no pudo ver el 1-0 porque hubo un corte general en la web, que se quedó colgada varios minutos. Después, no todos los abonados pudieron recuperar la señal. Las quejas eran múltiples también en otros partidos. Y ha sido una constante a lo largo de la temporada. Cortes, momentos en los que la retransmisión se queda congelada y entra en bucle y diversas incidencias.

Hay que recordar que se paga 69.99 euros por toda la temporada. De momento, FEF Tv y la Federación Española, responsable del estropicio, no dan explicaciones. Tras un mes de competición comienza a ser una broma pesada la continua chapuza. Después de que hasta pocos días antes de que comenzara la temporada no se conociera (tercera temporada ya de existencia Primera RFEF) cómo se ofrecería la competición, las prisas de un ente en el que el terremoto Rubiales hace diluir responsabilidades. Otras aficiones, como la del Deportivo de la Coruña, también eran beligerantes porque no podían ver el Unionistas-Deportivo.

Yo por suerte estoy en el campo pero vaya vergüenza el servicio de @fef_tv, la semana pasada se cortaba cada 5 minutos y hoy ni siquiera eso. Pone que me puedo suscribir cuando ya estoy suscrito — Dani Berlanga (@DaniBerlanga79) September 16, 2023

El chiste de FEFTV y similares todos los años, como que y cansa un poco... pic.twitter.com/Wn2e4QMrBx — Víctor Losada (@victorlosada) September 16, 2023

La tele de Sudán del Sur va seguramente mejor que la FEFTV. — Vito (@vitofx) September 16, 2023

@fef_tv @Primera_RFEF @rfef Era bien q dierais explicaciones por que hay gente que se ha perdido 20 minutos de partido gracias a esto Pagar 70€ para perderte 20 minutos de un partido por el que has pagado ...De chiste pic.twitter.com/bfgPHJh3ss — Manu (@MANU_6F) September 16, 2023