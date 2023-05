Primera RFEF: Ya hay 29 de los 40 equipos confirmados para 2023/24

El final de la temporada regular de Primera RFEF coincidió con el de Segunda División. Las categorías conectadas entre sí acabaron en la misma fecha. Y ya va quedando un mapa bastante definido de cómo es la competición. Ya se conocen seguros 29 de los 40 equipos que compondrán la próxima temporada la categoría de bronce del balompié patrio, una vez confirmados los ascensos de Amorebieta y Racing de Ferrol como campeones de grupo. O sea, 28 de los 39 acompañantes del Málaga CF en esta travesía del desierto que se espera que sea breve, pero, como han repetido diversos componentes del club públicamente, será bastante difícil. Entre ellos, otro equipo malagueño como el Antequera, que de manera brillante consiguió el ascenso tras un temporadón en el que arrasó en su grupo.

Los equipos que se mantienen del Grupo I, donde irá el Málaga, son Linares, Unionistas de Salamanca, Mérida, Córdoba, Cultural Leonesa, Fuenlabrada, Ceuta, San Fernando, Rayo Majadahonda y Algeciras. Confirmaron su descenso Badajoz, San Sebastián de los Reyes, Linense, Pontevedra y Talavera, que saldrán en Segunda RFEF.

En el Grupo II siguen Real Murcia, Osasuna B, Nástic, Logroñés, Sabadell, Cornellá, Intercity, Real Unión, Atlético Baleares y Alcoyano. Descendieron un histórico como el Numancia, más La Nucía, UD Logroñés, Calahorra y Bilbao Athletic.

Estos suman 20 que permanecen, la mitad capital de provincia, comunidad o ciudad autónoma. Además, hay cinco equipos (Antequera, Arenteiro y Sestao River, Teruel y Melilla) que ya consiguieron su ascenso a Primera RFEF como campeones de los cinco grupos de Segunda RFEF más los cuatro que descendieron de Segunda División: Ponferrada, Lugo, Ibiza y Málaga. Conforman los 29 equipos con su plaza asegurada en la categoría para la próxima campaña. Respecto a la distribución de los grupos, en las dos primeras ediciones se cambiaron criterios. Ahora mismo, en el Grupo I había equipos de Sur (Andalucía) y la parte Oeste (Extremadura, Castilla y León y Galicia), lo cual no quiere decir que sea así exactamente la próxima temporada. Puede variar en función de cómo acaben los ascensos y descensos para recomponer geográficamente.

Siguen los play off para subir a Primera RFEF, quedan 10 equipos en liza de los que cinco acabarán en la categoría superior tras ganar el play off final que empezará la próxima semana. Además, continuarán seis de los ocho equipos que no subirán en el play off de ascenso a Segunda. Jugarán ahora dos eliminatorias cuyos ganadores subirán al fútbol profesional. Real Sociedad B-Alcorcón y Deportivo-Castellón van por un lado del cuadro y de ahí saldrá uno de los que suban. Por el otro, Celta B-Eldense y Barça B-Real Madrid Castilla. Tres de cuatro filiales. De ahí saldrá el otro que suba. Los seis que no lo consigan estarán en la categoría también.