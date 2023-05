La cantera y el peligro de los entornos

La filosofía de cantera que quiere implantar Loren suena bastante bien para el próximo proyecto, pero hay que regar bastante antes. Pocas personas conocen mejor lo que se cuece en las categorías inferiores del balompié malagueño que Sergio Pellicer, que debe ser quien conduzca la nave blanquiazul en Primera RFEF. Y tanto en la previa como en el postpartido ante el Ibiza dejó mensajes claros. El talento abunda en la provincia de Málaga, pero no siempre se tienen los mejores hábitos, algo que hay que corregir para que más jugadores se asienten. Es uno de los puntos que hay que mejorar.

"El perfil de jugadores no tiene nada que ver en Valencia, en Málaga... Aquí hay mucho talento, pero son jugadores de un perfil diferente en cuestión de hábitos. Hay que invertir en la mente, el cuerpo. Es ser profesional las 24 horas. No es cuestión de un jugador en concreto, es que la forma en que uno llega va a marcar el fondo. Que cuando entre por La Rosaleda sepa lo que hay que hacer. Preventivo, nutrición, entrenamiento, el trabajo invisible también... Hay que enseñarles. No es que no quieran, es que hay que enseñarles", enfatizaba el entrenador malaguista sobre cómo hay que incidir en los jóvenes: "Son gente muy joven. Álex Calvo tiene un año más que hija y está ahí. Hay que ayudarles, hay que ayudarles. Muchas veces es culpa de los entornos. Hablan de lo guapo que es y se lo creen demasiado... Para eso está la gente, ponemos las bases. Parece que somos los malos de la película los que decimos las verdades. Esto es lo que hay que hacer. Y hay que trabajar la mente, los estudios... Me lesioné tres veces de cruzado, no tuve esos hábitos, no hacía el trabajo que se hace hora. Puedo hablar con experiencia".

Sobre los jugadores que empleó en el duelo ante el Ibiza, Pellicer decía que "era también un premio al trabajo, me reuní con Funes. Bilal nos entraba por posición al no estar Delmás. Álex Calvo es uno más de la primera plantilla. Rafa pudo entrar, Jesús no. Hay que ir viéndolos. Son señales y alguna pista...", señalaba el técnico castellonense.