Profetas del gol

El fútbol es la religión del gol y el Málaga necesita a sus profetas. Uno de ellos es Sekou Gassama, el último en llegar y el más deseado al mismo tiempo. Otro es Pablo Chavarría, que eligió seguir en el barco incluso roto. El equipo blanquiazul espera como agua de mayo a estos dos delanteros, cada uno con sus propias circunstancias. Si algo se ha demostrado en estas cuatro jornadas es que los de José Alberto son capaces de generar ocasiones de muchas maneras pero le falta la pegada.

Ya lo decía José Alberto tras el partido de Almería: “Tenemos que ser más certeros. 16 remates, cero goles. Tenemos que ser más efectivos. Generamos de todos los colores. Tenemos que ser efectivos. No nos vale llegar 16 veces y no lograr ningún gol”. Y no tuvo opción de introducir a Sekou, de quien luego contó que padece problemas físicos y no se vio preparado para saltar al verde: “Sekou no jugó porque tenía molestias. Ya venía con ellas. En el calentamiento probó y nos dijo que no. Tal y como estaba el partido está claro que hubiera participado”. Habrá que esperar a ver si el Málaga ofrece el parte médico del delantero, que este curso ya ha debutado con el Valladolid. Si no es algo serio, todo hace indicar que se estrenará ante el Girona.

En el caso de Chavarría, está integrándose en el grupo parcialmente, pero todavía no está listo para acciones de contacto físico, contó recientemente también su técnico. Aunque nunca ha destacado por ser un goleador prolífico, sí suele resolver cuando aparece. Marcando, asistiendo o generando.

Mientras tanto, hay un joven punta abriéndose paso en el fútbol profesional que hace unos meses estaba jugando entre juveniles. Roberto está siendo sin lugar a dudas el mejor delantero del Málaga en este arranque liguero. La mayoría de los mejores momentos en estas cuatro jornadas del conjunto blanquiazul han coincidido con el chico en el campo, donde está mostrando inteligencia y temple. Y ya sabe lo que es marcar en Segunda.