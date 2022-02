Protagonismo malagueño en el 3-0 de España a Suiza sub 16

España sub 16 realizó un gran partido, en el primero de los dos amistosos que disputarán esta semana ante Suiza, y que supuso el debut en el banquillo del técnico asturiano José Lana, quien esta misma semana se hizo cargo de las selecciones masculinas sub 16 y sub 15 de la RFEF. Allí estuvieron dos jóvenes cachorros malaguistas luciendo la camiseta de la selección española, el talentoso centrocampista Carlos González, que ha marcado 13 goles esta temporada y que ya jugó también con el Juvenil B, y el central zurdo Miguel Ángel Santaella, fichado desde el Séneca cordobés la temporada anterior. Ambos se desenvuelven en el equipo cadete que dirige Iñaki Goitia, que marcha líder en el Grupo de División de Honor, en pugna con el Betis por el título. Carlos fue titular y jugó 67 minutos, mientras que Miguel Ángel salió a jugar al descanso.

El protagonista del triunfo fue un malagueño que juega en el Atlético de Madrid. Se trata de Paco Esteban, hijo del que fuera futbolista blanquiazul. Nació en la Costa del Sol mientras su padre jugaba a caballo entre el filial y el primer equipo malaguista. Marcó dos tantos y está considerado una de las perlas de la cantera colchonera tras pasar por el Villarreal. Pronto marcó, lo que permitió a los jóvenes españoles afrontar el partido con la tranquilidad de saberse por delante en el marcador. Durante la primera mitad, la selección española dispuso de varias oportunidades aunque el marcador no se movió y se llegó al descanso con el 1-0 en el electrónico.

Tras el descanso, José Lana dispuso la entrada de cinco jugadores lo que supuso aire fresco para el equipo. En ele minuto 59, de nuevo Paco Esteban anotó su segundo gol en la jornada. España jugaba con gran rapidez en ataque, mientras que en la línea defensiva era capaz de mantenerse firme impidiendo los ataques de los hombres de Sascha Stauch.

El definitivo 3-0 llegó apenas cuatro minutos después, esta vez anotado por el bético Adri Heredia, que había saltado al campo tras el descanso. Este jueves, ambos equipos se verán de nuevo las caras en el mismo escenario para finalizar el doble duelo hispano suizo.