Puliendo detalles antes del Málaga CF - Huesca

La suerte está echada. El Málaga terminó de preparar en el estadio de La Rosaleda los detalles finales con vistas al encuentro contra la SD Huesca que se disputa este lunes 1 de mayo de 2023 desde las 18:30 horas y que corresponde a la jornada 38 de LaLiga SmartBank. Una sesión suave en la que Sergio Pellicer limó aspectos importantes tanto apoyándose en las imágenes como sobre el verde de Martiricos, donde se hizo hincapié en acciones de estrategia y jugadas a balón parado.

No era una sesión cualquiera porque Pellicer quería seguir viendo cómo evolucionaban algunos de sus futbolistas, que no estaban lesionados pero sí arrastraban algo de carga o molestias por golpes. De momento, la entidad comunica que los únicos que permanecieron en el gimnasio fueron Ramón Enríquez y el canterano Haitam Abaida.

El resto de futbolistas se ejercitó con normalidad. 21 jugadores aptos con licencia profesional y otros tres que seguramente entrarán en la próxima convocatoria: Cristian Gutiérrez, Loren Zúñiga y Álex Calvo. Hubo un cuarto elemento que ayudó a completar la sesión, el portero de la cantera Mateo.

"El miércoles tenía una idea, hoy tengo otra, pero estoy convencido. El perfil de Ramón no lo tenemos, y el que lo puede sustituir nos da situaciones diferentes. Y pensando no solo en el inicio sino en el plan de partido, cómo transcurre, con un rival que nos hará un partido muy áspero, duro, con el ADN de su técnico, que maneja la segunda jugada, en eso es de los mejores de la categoría… Y también ver el contexto del partido. Elegiremos mañana el jugador dependiendo también de varios jugadores que llegan con carga física y algunos golpes. Hasta última hora no vamos a decidir", decía Pellicer menos de 24 horas antes.

El parte del Málaga

A las 10:15 horas hubo sesión de vídeo y, posteriormente, trabajo en el campo principal de Martiricos. Activación física, ejercicios técnicos con balón, partidillos y acciones ensayadas a balón parado, protagonistas del último entrenamiento semanal.

A excepción de los lesionados Ramón y el filial Haitam, que permanecieron en el gimnasio, todos los jugadores del primer equipo se emplearon a las órdenes de Sergio Pellicer. 21 elementos más los habituales canteranos con numeración superior al dorsal ‘25’, esto es, Cristian, Loren y el juvenil Álex Calvo, más la presencia novedosa del portero de La Academia MCF, Mateo.

Mañana lunes, a las 18:30 horas en La Rosaleda, #MálagaHuesca correspondiente a la 38ª jornada de LaLiga SmartBank.