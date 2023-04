El once del Málaga sin Ramón y otros nombres propios

El Málaga había conseguido un once que casi se sabía de carrerilla y que ha servido para reengancharse al tren de la permanencia. La lesión de un jugador estructural como Ramón Enríquez lo cambia todo, pero el entrenador espera que ahora den un paso adelante otros futbolistas: "El miércoles tenía una idea, hoy tengo otra, pero estoy convencido. El perfil de Ramón no lo tenemos, y el que lo puede sustituir nos da situaciones diferentes. Y pensando no solo en el inicio sino en el plan de partido, cómo transcurre, con un rival que nos hará un partido muy áspero, duro, con el ADN de su técnico, que maneja la segunda jugada, en eso es de los mejores de la categoría… Y también ver el contexto del partido. Elegiremos mañana el jugador dependiendo también de varios jugadores que llegan con carga física y algunos golpes. Hasta última hora no vamos a decidir".

Pocos conocen mejor a Ramón que Pellicer: "Ramón, lo digo desde aquí y se lo dije en persona, tiene nuestro apoyo. Habíamos encontrado al mejor Ramón en el mejor momento del equipo y, sobre todo, porque es un chico que no lo ha tenido fácil, lo conozco desde infantil y ahora le fluía todo y era una pieza importante de este engranaje. Es lo peor que le puede pasar a un futbolista. Ante una lesión llegan momentos de frustración y es un reto para pensar en la temporada que viene y el año que viene veamos un mejor Ramón".

Al margen del centrocampista de Órgiva, quedaban algunos jugadores entre algodones: "Luis Muñoz y Lago Junior, están bien, al cien por cien, y son dos guerreros más que vamos a necesitar para el lunes".

Álex Calvo

"No olvidemos que acaba de aterrizar en el fútbol profesional, hay que saber gestionarlo. Estoy contento de su rendimiento, como de todos los jugadores. Tener el foco en el equipo, está dando pasos adelante, pero no deja de ser juvenil. Tendrá sus oportunidades, como todos".

Izan Merino

"A Izan Merino ya lo subimos hace tres semanas, para ver el nivel de posición, la velocidad, la precisión. Está a otro nivel. Y ver de cara a futuro cómo va evolucionando. Se entrenó y ya ha bajado con su equipo, como Andrés y Murillo, para que Funes prepare el partido (Atlético Malagueño-Jaén, ida del playo off de ascenso a Segunda RFEF).