"Nuestro presupuesto no llega a cuatro millones"

Rafa Gil, director de La Academia del Málaga, estuvo en el programa La Grada, de Onda Luz TV, haciendo un repaso extenso a la actualidad de la cantera blanquiazul. “El presupuesto se ha llegado a tener en seis millones y ahora estamos en tres y medio o algo más, no llega a cuatro. Eso se nota en muchas cositas. A un alevín de Fuengirola, por ejemplo, le ofrecemos una ayudita. Si es de Estepona, equis. Un cadete, pues un baremo distinto. La cantera debe ser viable”, explicó Gil.

El responsable de la cantera matizó una vez más un concepto algo manido ya (Malagueñizar): “El término se ha exagerado un poco. Si no tendríamos sólo ojeadores en Málaga y no sólo lo tenemos aquí. Debemos tener el talento de aquí y el que nos falte buscarlo fuera. Quitando al filial, en residencia hay unos 50 en Universidad Laboral y unos 20 en pisos, unos 70 de fuera, de todas partes de España. Hay de Barcelona, Madrid, Castellón, Granada, Almería... Movemos 350 jugadores en total”.

Sobre la estructura actual, Gil precisó: “Duda es mi adjunto y Gordillo es el que lleva el Fútbol 7. Santi, el psicólogo, hace un trabajo brutal en todas las categorías. Hay preocupación por los estudios y el comportamiento. Están en buenos colegios, como el Alfonso X. Vamos mejorando la residencia y estamos en buen camino. Dentro de la estructura hay un área de scouting, con ocho compañeros viendo 60 partidos en toda Andalucía para intentar tener a los mejores. El scouting por España y Europa dependía de la dirección deportiva del primer equipo. Al llegar Caminero, decidió que el presupuesto tenía que bajar. Una parte lo hemos podido mantener. El club entiende que hay que centrarse en Málaga y a partir de ahí expandirse poco a poco el área hasta dónde podamos llegar. Tenemos colaboradores en otras partes de España cuando intentamos detectar algún talento. Málaga y Andalucía la tenemos barrida de punta a punta”.Acerca de las obras de La Academia, Gil apuntó: “Van a buen ritmo, desde el club me transmiten optimismo. Yo trabajo para estar allí en la pretemporada que viene, yo firmé por dos años. Estoy trabajando en cómo ubicar a los siete equipos de fútbol 11 más el filial. Yo me he criado en el campo blanco de arena en El Viso desde 2002”.

Tampoco tuvo reparos Gil en hablar acerca del polémico fichaje el presidente Al-Thani para el filial con la plantilla cerrada y sin fichas libres, Youssef Takioullah. “Es imposible que juegue ahora, no hay fichas libres. De momento no está, se ha ido para poner los papeles en regla y tener su visado de trabajo. Entrenará cuando vuelva y en enero habrá que darle de alta. Es una decisión de la propiedad. Habrá que verlo competir. Es un extremo con rapidez, con desborde, esperemos que nos aporte algo. Estamos mirando y hay cositas ahí para fichar. El objetivo es salvar la categoría, queremos experiencia. A ver cómo está el mercado de invierno de presupuesto”, explicó.

Dely-Sanlúcar

Rafa Gil también tuvo tiempo para hablar del Atlético Malagueño, donde recientemente hubo cambios en el banquillo: “Es responsabilidad mía. Yo no quería que Dely se fuera, pero tras la última derrota pone el cargo a disposición y en el club se analiza y acepta. A Hamyan se le traslada y estaba de acuerdo. Tuvimos que tomar la decisión de cambiar de rumbo. Dely es excelente persona, un caballero. Tiene culpa como la tengo yo. Dely cobró hasta el día que dejó de trabajar”. Tras Dely, llegó su decisión más importante, encontrar el sustituto, en este caso, Manolo Sanlúcar: “Es experto en la categoría, en el Grupo IV. Conoce a muchos futbolistas, trae un gran preparador físico, tengo muy buenas referencias de jugadores míos que trabajaron con él. No es un entrenador caro”.