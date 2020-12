Sergio Pellicer tenía una mezcla de sensaciones al final del partido ante el Logroñés. La hora de partido con 10 jugadores debía hacer bueno el empate, pero el técnico de Nules sabe que, en condiciones normales, el equipo podía haber ganado al Logroñés con probabilidad si no hubiera sido expulsado Yanis.

"A estas alturas de la temporada, con Copa por medio y último partido del año, sabíamos que era un partido muy largo. No había mucho fútbol asociativo al principio, pero las mejores ocasiones habían sido nuestras. 11 contra 11 estábamos abiertos, pero luego cambia todo", explicaba Pellicer, que quería pasar de puntillas sobre la expulsión: "La acción no la he podido ver. Parece que puede haber contacto, pero seguro que no hubo mala intención. Esto es fútbol, pero hay ya varias situaciones en las que nos penalizan. Estamos ahí con uno menos, pero no había excusas. Estuvimos con un 4-4-1, con ayudas, sólo teníamos velocidad con Cristo y Joaquín y con Orlando para aguantar. 11 contra 11 era un partido en el que estoy convencido de que hubiéramos tenido muchas situaciones para tener tres puntos. No tenemos esa felicidad de los tres puntos, pero sí el orgullo por el trabajo de todo el equipo. Son circunstancias que sabéis, con sanciones y lesiones. Se van de vacaciones, pero con este corazón y entrega, estaremos donde estaremos, pero hay que felicitar al equipo".

"En un partido hay varios distintos", terciaba Pellicer: "Al principio, por las circunstancias por lo que habíamos preparado a raíz de los jugadores que teníamos debíamos hacer algo diferente. Nos gusta apretar con intensidad arriba, pero era diferente porque queríamos un partido equilibrado y largo y no había mucha profundidad. Ellos tenían más posesión al inicio. Nos faltó hilvanar mejor, pero las ocasiones nuestras fueron las mejores. Nos faltó dinamismo, pero tenemos esa mentalidad después de que estamos con uno menos y los esfuerzos se multiplican. A nivel posicional hemos estado bien, nos han faltado piernas en esas transiciones hacia arriba. Debe ser un punto de inflexión para ver que tenemos que reponernos durante los partido. Tengo algo de sabor amargo, pero teníamos que vivir del balón parado, de una transición. Y los jugadores lo han hecho a la perfección".

"Pensar en pretemporada en Alhaurín que tendríamos 26 puntos ahora lo hubiésemos firmado todos", reconocía un ambicioso Pellicer: "Pero tenemos la sensación de que podíamos tener más. Si hubiésemos estado más sólidos en casa tendríamos dos o tres puntos más y estaríamos más arriba. Pero ahora toca descansar y limpiar cabeza, le pedí a los jugadores que tengan responsabilidad. Tenemos este bicho maldito que nos ha cambiado la vida y no podemos perder a nadie. Que cumplan este trabajo para volver el lunes siguiente con la máxima energía. Podíamos tener más puntos, pero es lo que tenemos".

Por último, cerró con un balance para cerrar el año: "Una montaña rusa de emociones. Hemos sido regulares y que es cierto que cuando hemos tenido baches nos hemos recompuesto, sobre todo fuera de casa. Fueron muy importantes las victorias de Castellón y Alcorcón, cuando estábamos con los jugadores del ERE. El grupo es una familia, nos identificamos con los valores de esfuerzo, trabajo y solidaridad. El balance es positivo. Si pudiéramos ser más fuertes en nuestro estadio estaríamos en otra situación. El balance es positivo por ver cómo el grupo trabaja. El grupo es humano y profesional. Los chicos han acabado muertos. El camino es humildad y hambre. Queda muchísimo, muchísimo, muchísimo. Le deseo lo mejor a los malaguistas, a vosotros, y que el año que vienen estén aquí y significará que hemos ganado al bicho y que nos alentarán".