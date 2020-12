Rahmani: "El trabajo de Pellicer es increíble, de alabar"

A Yanis Rahmani no se le sube a la cabeza el reciente éxito. Está siendo la figura del Málaga en ataque sin lugar a dudas. Sin embargo, el extremo destaca el colectivo por encima de lo individual. Y si tiene que nombrar a alguien en concreto, se refiere a Sergio Pellicer.

"Es increíble el trabajo que está haciendo Pellicer. Está tirando de cada jugador, de los jóvenes también, dando oportunidades a los canteranos. Hay que darle el mérito a lo que está haciendo. Ya lo hizo la temporada pasada, pero lo de esta es de alabar. Gran parte del mérito es suyo sacando a gente del filial, gente que no estaba jugando y consigue que todo el mundo esté enchufado. Uno sale y lo hace bien, eso es cosa de él", dijo en declaraciones a El Pelotazo de Canal Sur.

A pesar de todo, Rahmani no quiere cortas las alas de la ilusión a nadie: "El aficionado está en su derecho y está bien que sueñe, al final soñar es felicidad. Si no hay sueños, no se crece. Ellos se lo merecen también porque lo han estado pasando mal durante un tiempo. Encantados de darles todas las alegrías que podamos".

Acerca del partido, en el que una vez más resultó fundamental, Rahmani mantiene un discurso sobrio y se quita méritos: "Estamos contentos, sí, era un rival muy complicado y que no había perdido en casa. El equipo hizo un partido perfecto. ¿Yo? Como todos los jugadores, no es por quedar bien. Cada jugador hizo un partidazo, de atrás hacia delante, y por eso ganamos. Esta es la línea a seguir, el camino, pero no nos podemos relajar porque el sábado hay otro partido".

El Málaga ya tiene la mitad de los puntos de la permanencia y está en la zona alta de la tabla. "No era fácil con todo lo que estaba pasando. Con paciencia y trabajo lo estamos haciendo bien, pero no hemos hecho nada todavía. Hay que seguir, aunque es verdad que con todo lo que tuvimos en contra, está siendo espectacular", argumentó Rahmani.

"El objetivo es el siguiente partido. No hay que mirar la clasificación, quién está delante y quién está detrás. Tenemos que mirarnos a nosotros y pensar en el próximo encuentro. Si empezamos a mirar más adelante, las cosas no van a salir como queremos, tenemos que mantener la humildad y jugar como en Fuenlabrada. Humildad y mucho trabajo", siguió.

Sobre el contexto de la entidad en estos meses, Rahmani sentenció: "No sé a nivel de club, arriba, cómo va. Sí sé que abajo se ve más tranquilidad que al principio. Pero nosotros en el campo no podemos relajarnos, tenemos que seguir igual".