Cuando los planes funciones y tus jugadores responden, es difícil no estar contento. Así salía Sergio Pellicer a la sala de prensa del Fernando Torres tras el triunfo del Málaga por 0-2 ante el Fuenlabrada, un equipo que aún no había caído en su estadio y que llevaba un mes sin perder tras seis partidos. Había motivos para sonreír.

"Posiblemente fue el mejor partido hasta la fecha del equipo. Por todas las circunstancias: de dónde veníamos, por cómo trabajó el grupo y a quien teníamos en frente. Uno de los rivales más complicados en su estadio, el estado del Fuenlabrada...", decía el técnico castellonense, muy satisfecho por el hambre de sus jugadores: "Por lo más contento que estoy por el grupo. Hay cambios y creen. Lo más difícil es creer en una idea, que todos vayamos con la misma intención, es lo más complicado. Un 10 para los jugadores, contento por el grupo, por la afición que no nos puede ver en La Rosaleda. Mañana seguiremos con humildad. Un grupo de 10, humano, profesional, a seguir trabajando con los pies en el suelo".

Pellicer restó importante a la dureza que empleó el Fuenlabrada argumentando que "esto no es ajedrez, es fútbol, es contacto, es agresivo" lo que aprovechó para recordar a sus jugadores lo importante: "Lo que tenemos que hacer es centrarnos en el desarrollo del juego, olvidarnos de los demás. Cuando nos olvidamos del rival y nos centramos en el campo, está claro que estás más cerca de conseguir los objetivos. Quién nos lo iba a decir que íbamos a tener a estas alturas 25 puntos".

"Los 25 puntos hacen que muchos empates de antes, nos de esa sensación de tranquilidad. Vendrán momentos peores. Tenemos que lograr que esa energía le demos continuidad. Están participando todos los jugadores. Es lo más importante, que todos estén enchufados. Si no creen es imposible", comentaba Pellicer sobre los puntos cosechados por el momento y pensaba ya en el próximo objetivo: "Soñamos ya en ganar al Cartagena. Es nuestra ilusión, somos ambiciones, exigentes.. Hace 11 meses nos sentamos aquí, en la situación que estábamos, ha cambiado todo. Seguimos todos por fortuna. Vamos dando pasos adelante. Las derrotas no nos pueden lastimar la autoestima. Tenemos un discurso desde dentro, de trabajo diario. Lo que queremos es ganar ya el próximo partido. Mientras más ilusión generemos mejor seguiremos".

No quiere indivualizar

"¿Quién no es criticado? Tenemos que asumir todos las responsabilidades que tenemos. Contento no por las individualidades, sino por todo el grupo. Al final está claro que los errores y los aciertos marcan el resultado. Está todo el grupo enchufado. No me quiero dejar a nadie. Lo más importante no es la foto inicial, sino la final. Nadie puede levantar la cabeza, aquí por encima de todo la estrella es el Málaga y estamos todos para trabajar".

Debut de Quintana

"Tuvo un debut en un partido complicado. Luis pedía el cambio por una sobrecarga. Alberto para mí fue una sorpresa en el filial, ya la tuve en el juvenil. Es un jugador de mucho futuro no muy tarde. Rindió a buen nivel y es uno más que sumamos a la causa".

Orgullo para la afición

"Vamos a pelear cada punto. Tenemos mucha experiencia en esta categoría de años anteriores. Tres puntos te ponen a mirar hacia arriba y una derrota hacia abajo. Nuestro discurso es realista y de mucha ambición. Lo más importante, más allá de los puntos, es que la gente se vea reflejada con el esfuerzo del equipo. Hay una racha que podemos perder y tenemos que mantener el equilibrio. Desde el primer al último minutos lo dan todo. A partir de ahí ni se nos puede achacar nada. El hambre, la entrega y el corazón el equipo lo tiene".