Ramis: "El Málaga en casa se transforma, es intenso"

"Está haciendo valer su condición de local", decía Luis Miguel Ramis sobre el Málaga CF en su rueda de prensa previa a viajar a la Costa del Sol para este próxima jornada con su Tenerife, uno de los más sólidos de la presente temporada: "El Málaga en casa se transforma, es intenso y tiene el aliento de su afición. Mete mucho ritmo e intensidad de principio a fin. Nos exigirá muchísimo y tendremos que utilizar nuestros recursos para que no nos hagan daño. Si dejas que te den golpes constantemente, te tiran a la lona. Tenemos que ser contundentes".

El técnico de los tinerfeños reconoció que se plantea cambios para el encuentro ante el Málaga al ser cuestionado por sus habituales rotaciones, aunque "quizá no haya tantas como en semanas anteriores porque jugamos de semana en semana, y salvo catástrofe, no sueles hacer seis cambios de golpe, pero considero muy importante la participación de todos". Ramis no podrá contar ni con Bermejo ni Alberto, uno por una pequeña rotura y el otro por una amigdalitis: "En comparación con otros equipos, tenemos pocas lesiones. Hay molestias normales en jugadores que las arrastran dos o tres jornadas y siguen sumando minutos. Lo bueno es que no van más allá y los recuperamos".

"Intentamos darlo todo en cada partido. Se genera ilusión a nuestro alrededor y eso nos ayuda y supone un reto. Este club debe estar obligado en cada partido a intentar sacarlo adelante dando un nivel altísimo, esté en la situación que esté", explicaba Ramis, muy al hilo de las declaraciones de José Alberto en cuanto a la presión y la exigencia de dos equipos que aspiran a lo mismo, estar arriba.