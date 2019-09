Ramis y la situación del Málaga: "Algo ha fallado en el control de gasto"

Luis Miguel Ramis, entrenador del Albacete, hizo una radiografía de la situación que atraviesa el Málaga en la rueda de prensa previa al partido que medirá a ambos este sábado (18:00) en el Carlos Belmonte. Un análisis que pasó en mayor medida por lo extradeportivo y donde el técnico repartió culpas señalando también a los controles económicos de LaLiga.

"Algo se ha controlado mal cuando cada temporada pasa. El principal culpable es el propio club, pero no todos tienen toda la culpa. Los problemas vienen del inicio, pero luego en el mecanismo de control del gasto algo ha fallado. Un equipo potente como el Málaga el año pasado y que si no sube se ve inmerso en este problema… Eso es que no ha habido ninguna medida preventiva de por medio para pensar que eso podía suceder. Todos no caben arriba, y por debajo nuestra en la clasificación hay nombres y presupuestos importantes. Ha sucedido. La responsabilidad es del club, es obvio, y algún mecanismo de control ha fallado. Afortunadamente nosotros no estamos en esta situación", explicó Ramis de manera detenida.

Cuestionado por cómo afecta esto al conjunto blanquiazul, entiende que es complicado evadirse de absolutamente todo. "No es la mejor de las situaciones, desde luego. Estar en un club con algo de inestabilidad en ese sentido es incómodo para todos, porque a nivel de organización lo que necesitan es tranquilidad en el juego. Eso es lo que queremos los entrenadores, que estén centrados y sin preocupación", asegura.

No obstante, huye Ramis de confianzas con el conjunto blanquiazul, al que ve buenos detalles: "La situación provoca incomodidad e intranquilidad, pero son jugadores de categoría, profesionales y cuando compitan esas cosas quedan de lado. No creo que se refleje demasiado. Si no enderezan la situación igual les pesa un poco más. Pero el equipo tiene buena actitud colectiva, intensa y ponen en dificultad a los rivales".

"Espero un Málaga peligroso. Es diferente al del año pasado en cuanto a estructura, pero tienen jugadores de mucha categoría. Tienen un buen equipo. Han pasado por un proceso en el que no pueden tener lo que mantenían, pero tienen jugadores de mucha categoría en el once. Munir, Adrián, Keidi, Pacheco, que está lesionado, Renato Santos, Juanpi… Es un equipo muy intenso y con talento para resolver el partido", añadió.