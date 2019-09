Víctor valora la reunión del Málaga con LaLiga

En el Málaga el debate se divide entre lo deportivo y lo institucional, Víctor es más de hablar de lo primero, pero no puede evitar responder cuestiones relacionadas con lo segundo porque además afecta y mucho. Dos fundamentales: la reunión del club en Madrid con Javier Tebas y la rueda de prensa proyectada para el lunes 23 de septiembre de Caminero y Jofre.

Primero, Víctor escapa de sus declaraciones de la semana pasada: "No me considero, ni creo que me haya convertido en un portavoz del club ni sin querer ni queriendo, más allá de mis responsabilidad como entrenador del equipo. Mis comentarios han sido desde la parcela del entrenador. Yo no he manifestado mi enfado porque nadie haya dado la cara, nosotros hemos dicho que como cuerpo técnico estábamos enfadados al ver que la realidad de la planificación y situación del equipo no era la que se nos había informado en la reunión previa a nuestra renovación".

Pero enseguida matizó: "Cuando se dirige una organización creo que es muy importante salir a darles explicaciones a los aficionados de lo que está pasando cuando están pasando cosas". Cuando se le preguntó acerca de si había recibido ya algún información sobre el cónclave en Madrid entre Nasser Al-Thani y Tebas, respondió con un "no" rotundo. Inmediatamente se le cuestionó acerca de si le gustaría recibirla: "Ya nos la darán, digo yo, claro que nos gustaría. Es importante que podamos recibir, todos los que estamos interesados en el futuro del Málaga, todas las informaciones de la situación".

Víctor desveló el lunes pasado que el club planeaba dar una rueda de prensa que finalmente será el próximo lunes si el club no da ningún paso atrás. Ahora, sin embargo, el entrenador no se moja: "A mí no me puede parecer correcto ni incorrecto, ni mejor ni peor, porque yo no soy quién para enjuiciar las decisiones de organizar conferencias para explicar las situación del club, no es mi área. Para mí no puede entrar eso en una opinión de valor."