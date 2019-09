Víctor: “No creo que el Albacete sea de pocos goles"

El Málaga ya viaja rumbo a Albacete, donde mañana se verá las caras con el conjunto entrenado por Luis Ramis (20:30 horas). Sobre este crucial choque, en el que los malaguistas lucharán por volver a la senda de los tres puntos, habló Víctor Sánchez del Amo. El entrenador realizó un extenso análisis del rival, al que tiene bien estudiado y del que no se fía a pesar de sus estadísticas: “No creo que el Albacete sea de pocos goles. Ellos tendrán idea de hacer muchos y no recibir ninguno, igual que nosotros y todos los equipos. Es significativo que hasta ahora llevan tres victorias y las han rentabilizado al máximo con tres goles, dos de penalti y uno en propia meta”. Definió al equipo del Carlos Belmonte como “un equipo compacto, que viene de tener continuidad con el mismo cuerpo técnico, con Ramis, con el que tengo una buena relación de todo el tiempo que pasamos juntos como futbolistas". Esta continuidad a una misma idea de trabajo "se nota los automatismos que ya tienen a nivel táctico. Esta temporada todavía tiene un bagaje muy corto, con seis partidos en los que han sacado nueve puntos".

En lo referente al juego, para Víctor el Albacete "es un equipo muy compacto, al que es muy difícil hacerle ocasiones de gol, que trabaja bien en zona. También tiene gente muy buena en banda, con buenos rematadores como es Zozulia. Hay que preparase muy bien, ya lo vimos la temporada pasada, que tuvimos un partido muy duro allí, con la incidencia de quedarnos con un jugador menos. Vamos a ir con la máxima ilusión”.

Los planes de esta semana de trabajo fueron bastante diferentes a los anteriores, ya que hubo partido el martes. "Bien, el trabajo típico en las semanas que hay partido entre medias, en las que hay que hacer un trabajo de recuperación y hay poco tiempo para la preparación del siguiente partido. En este caso hemos tenido más que para el anterior. Para el partido del Rayo gozamos de un día más de preparación y se nota. Cuando pasa esto te parece que es todo mucho mejor”, declaró el entrenador madrileño.

Si afecta o no la atípica preparación veraniega en estos tramos de sucesión de varios partidos en menos de siete días, era algo que Víctor preveía "viendo la pretemporada a la que nos enfrentábamos, teníamos claro que la calidad del trabajo de equipo iba a estar condicionada por la planificación y la entrada y salida de jugadores. Hemos buscado adaptarnos a ello, tratando de tomar las mejores decisiones. Es algo que está pasando mucho en el fútbol actual, cuando se llega a situaciones complejas a nivel de gestión el aspecto deportivo queda en segundo plano y ese es el problema, que los profesionales necesitan hacer pretemporadas de calidad para competir desde las primeras jornadas. Somos competidores. Cuando no tienes las condiciones adecuadas claro que te ves afectado, pero es lo que hay en el fútbol de hoy”

También insistió mucho en que no hay que quedarse en los resultados: “El análisis de los resultados es pobre, si te quedas en eso hay muy poca información. Detrás del resultado hay un trabajo, acciones en ataque y defensa y las situaciones a balón parado. Todo eso influyen en el resultado final, no solo la efectividad puntual de la acción que determina el resultado. A nosotros nos toca analizar todas las situaciones para estar preparados para todas las posibilidades que ofrece el rival. El resultado depende de unas acciones puntuales, pero en el partido pasan muchas más cosas”.

Cuando le preguntaron por el balón parado, el entrenador del Málaga hizo un balance defensa-ataque. “Todos los equipos trabajamos muchos el balón parado. A nivel defensivo estamos muy satisfechos, trabajando fenomenal, concediendo muy poco a nuestros rivales. A nivel ofensivo estamos incidiendo en ellos porque queremos sacar más rendimiento, pero estamos cerca. El porcentaje de goles que llegan de balón parado, no es tan alto como la importancia que tiene. Lo que si es verdad es que tiene incidencia importante en la consecución de puntos, hay muchos partidos que se deciden por el balón parado”, analizó.