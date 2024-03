Ramón Enríquez, tras su regreso: "Llevaba mucho tiempo soñando con esto"

El Málaga se vio obligado a firmar tablas en casa ante el Linares Deportivo en un duelo gris, salvo por el ansiado regreso de Ramón Enríquez a los terrenos de juegos después de 343 días desde que se lesionase el pasado 23 de abril ante el Lugo en tierras gallegas. El centrocampista habló en rueda de prensa tras el encuentro.

El de Órgiva habló de su sentir en un día especial para él: "He terminado bien, pero cansado. Para mí, llevaba soñando mucho tiempo con el volver a jugar con mis compañeros y estar en dinámica. Creo que ha sido una primera parte para aprender. Estaba deseando volver y es un día que recordaré siempre". "La verdad que bastante bien. Ha sido mucho tiempo y duro, con altibajos, pero volver a jugar en casa y con la afición tu familia viéndote, pues siempre te hace más feliz", añadió sobre las sensaciones sobre el verde.

Ramón ya miró un poco al futuro a corto plazo con la mente puesta en tener un mayor protagonismo: "Me he sentido mejor de lo que creía por el contexto del partido. Ha salido bien y he salido contento. Lo normal es que pasen los entrenos e ir acumulando carga e ir jugando más. Ha sido un proceso largo y ahora tampoco me puedo exceder en demasiadas cosas, pero si todo va bien, voy a poder jugar más minutos". Además, también fue exigente con el resto del equipo: "Nosotros tenemos que ser exigentes con nosotros mismos. Tenemos que aceptar que igual no ha sido el mejor partido nuestro. Debemos llegar al final con posibilidades de todo y si no llegar en la mejor manera a los playoffs".

Por último, tuvo unas palabras sobre los meses de lesión: "Me acuerdo sobre todo de la familia, la afición y mi pareja. La afición siempre que me ha visto me ha dado ánimos y apoyo. Llevaba mucho tiempo sin sentir lo que he sentido hoy".