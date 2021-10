Ramón Enríquez se retiró lesionado

A la hora de partido debió retirarse el canterano malaguista Ramón Enríquez. Se quejaba el granadino de su rodilla. “Pues no sé decirte, no he podido hablar, no parece mucho. Tenemos que esperar a ver cómo evoluciona”, decía José Alberto López a la conclusión del partido sobre el estado del de Órgiva, que debe crecer en su protagonismo con la lesión de Luis Muñoz. Es un jugador de características muy diferentes, pero ante el Fuenlabrada mezcló bastante bien con Genaro y Jozabed en el centro del campo, conteniendo, ganando balones divididos e hilando buenas combinaciones. De hecho, el técnico asturiano admitió que el partido había cambiado de registro cuando Ramón debió retirarse y ahí apretó más el Fuenlabrada.