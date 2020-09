Ramón: "He buscado el segundo palo con el exterior"

Ramón Enríquez estaba exultante tras la victoria del Málaga en Castalia. El canterano de Órgiva había dado tres puntos con un gol mágico, un toque de exterior con la derecha por la banda izquierda que se envenenó hasta entrar por la escuadra de la meta albinegra.

"En la vida he imaginado que iba a marcar con el primer equipo, he robado la pelota, he buscado sitio por la izquierda, he buscado el segundo palo con el exterior y por suerte he metido el gol", decía el joven canterano, que, con 19 años e internacional desde sub 17 con España, es una de las mayores esperanzas de la Academia para consolidarse en el primer equipo. Le hizo debutar Víctor Sánchez del Amo y Pellicer le conoce bien porque ha trabajado en el filial antes.